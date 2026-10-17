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Thể thao

Milwaukee Brewers loại Dodgers, trở lại World Series sau 44 năm

THIÊN BÌNH
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Milwaukee Brewers đánh bại Los Angeles Dodgers 6-4, hoàn tất chiến thắng 4-0 ở loạt chung kết Liên đoàn Quốc gia MLB và giành vé dự World Series lần đầu tiên kể từ năm 1982.

Milwaukee Brewers loại Dodgers, trở lại World Series sau 44 năm - Ảnh 1.
Milwaukee Brewers loại Dodgers, trở lại World Series sau 44 năm - Ảnh 2.

Milwaukee Brewers loại Dodgers, trở lại World Series sau 44 năm (Ảnh: AP News)

Milwaukee Brewers tạo nên bất ngờ lớn tại Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) khi loại Los Angeles Dodgers, đội vô địch World Series hai mùa liên tiếp. Chiến thắng 6-4 ở trận thứ tư ngày 15/10 giúp Brewers khép lại loạt chung kết Liên đoàn Quốc gia với thành tích toàn thắng.

Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho Dodgers. Shohei Ohtani đánh cú home run ba điểm trong hiệp hai, giúp đội chủ nhà dẫn trước 4-0. Tuy nhiên, Brewers không bỏ cuộc và từng bước thu hẹp cách biệt.

Jake Bauers góp công quan trọng trong màn ngược dòng của đội khách. Milwaukee sau đó cân bằng tỉ số trước khi Garrett Mitchell đánh cú home run ở hiệp sáu, đưa Brewers vượt lên dẫn 5-4. Đến hiệp chín, David Hamilton tiếp tục ghi điểm bằng một cú home run, nâng cách biệt lên hai điểm.

Trong những hiệp cuối, hàng ném bóng của Brewers thi đấu chắc chắn, ngăn Dodgers tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Aaron Ashby ném ba hiệp không để đối thủ ghi điểm, góp phần bảo toàn chiến thắng cho đội khách.

Theo hãng tin AP, Milwaukee trở lại World Series sau 44 năm. Lần gần nhất đội góp mặt ở loạt trận tranh chức vô địch là năm 1982, khi còn thi đấu tại Liên đoàn Mỹ và để thua St. Louis Cardinals sau bảy trận.

Đáng chú ý, Brewers đã vượt qua chính Dodgers sau khi từng bị đối thủ loại với tỉ số 0-4 ở vòng đấu tương tự mùa trước. Milwaukee cũng trở thành đội đầu tiên quét sạch đối thủ trong một loạt play-off bảy trận dù bị dẫn trước ở cả bốn trận.

Jake Bauers được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất loạt chung kết Liên đoàn Quốc gia. Trong khi đó, Dodgers phải dừng bước và lỡ cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên giành ba chức vô địch World Series liên tiếp kể từ New York Yankees giai đoạn 1998–2000.

Milwaukee sẽ chờ đối thủ ở World Series, dự kiến khởi tranh ngày 23/10. Đối thủ của Brewers sẽ là đội thắng trong loạt chung kết Liên đoàn Mỹ giữa Cleveland Guardians và Tampa Bay Rays.

Nguồn: AP News, Reuters

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