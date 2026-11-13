Microsoft 365, Outlook, Teams gặp sự cố gián đoạn

Trên trang Downdetector, số lượng báo cáo lỗi về Outlook đạt đỉnh hơn 138.000 lượt vào sáng 13/11 theo giờ Việt Nam. Trang này cũng ghi nhận hơn 38.000 báo cáo lỗi liên quan đến Microsoft 365 và khoảng 4.500 báo cáo gặp khó khăn khi truy cập Teams.

Thông tin về nguyên nhân sự cố, Microsoft cho biết một số máy chủ của họ bất ngờ không khả dụng do tình trạng tải trọng tăng cao chứ không phải do gia tăng lưu lượng truy cập. Đại diện hãng xác nhận: "Chúng tôi đang điều tra thông tin người dùng gặp sự cố với các dịch vụ Microsoft 365, chủ yếu là vấn đề với Exchange Online".

Các dịch vụ của Microsoft bị gián đoạn, ảnh hưởng người dùng toàn cầu sáng 13/11/2026 (Nguồn: The Guardian)

Tính đến 10 giờ sáng 13/11 theo giờ Việt Nam, tình hình đã được cải thiện khi lượng báo cáo lỗi của Microsoft 365 giảm xuống còn dưới 13.000 người dùng. Hãng cho biết các máy chủ được khôi phục đã hoạt động ổn định trở lại, đồng thời chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các tuyến dự phòng nhằm đẩy nhanh tiến độ phục hồi các máy chủ còn lại. Microsoft chưa đưa ra thời gian cụ thể khôi phục 100% hoạt động các máy chủ trên toàn cầu.

Sự cố kĩ thuật này còn tác động đáng kể đến các đối tác và doanh nghiệp. Hai hãng công nghệ trí tuệ nhân tạo là OpenAI và Anthropic đều ghi nhận các vấn đề liên quan đến trình kết nối hệ thống của Microsoft. Trong lĩnh vực sản xuất, công ti xe tải điện Workhorse Group buộc phải lùi lịch công bố báo cáo tài chính Quý III từ ngày 12 sang ngày 16 tháng 11 do hoạt động kinh doanh bị đình trệ.

Trước đó trong ngày 12/11, Microsoft từng thông báo đã khắc phục xong sự cố gián đoạn khác của Teams ảnh hưởng người dùng tại Bắc Mỹ.