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Thể thao

Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở trận gặp Roma

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Michael Carrick dự kiến tiếp tục giữ cương vị HLV trưởng Manchester United trong trận gặp Roma tại Champions League vào thứ Ba, bất chấp chuỗi phong độ sa sút và thất bại 0-2 trước Chelsea.

Manchester United cân nhắc tương lai của Carrick

Theo The Guardian, ban lãnh đạo Manchester United chưa có ý định lập tức thay HLV Michael Carrick. Nhà cầm quân 45 tuổi dự kiến tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong cuộc tiếp đón Roma tại Old Trafford.

Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở trận gặp Roma- Ảnh 1.

HLV Michael Carrick thất vọng sau khi Manchester United nhận thất bại 0-2 trước Chelsea (Ảnh: The Guardian)

Thất bại 0-2 trước Chelsea hôm thứ Bảy khiến Manchester United trải qua chín trận liên tiếp không thắng. Đội bóng cũng có khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ năm 1988. Sau vòng đấu này, “Quỷ đỏ” đứng thứ 17 với 7 điểm, chỉ xếp trên nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở trận gặp Roma- Ảnh 2.

Ban lãnh đạo Manchester United chưa có ý định lập tức thay HLV Michael Carrick ngay lúc này (Ảnh: The Guardian)

Tương lai của Carrick dự kiến được xem xét lại trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, sau vòng đấu Ngoại hạng Anh tiếp theo. Manchester United sẽ tiếp đón Aston Villa vào Chủ nhật tuần tới.

Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở trận gặp Roma- Ảnh 3.

Hôm thứ Hai tuần trước, Giám đốc điều hành Omar Berrada (trái) và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox (phải) đã gặp nhau tại trung tâm huấn luyện để thảo luận về tương lai của Carrick (Ảnh: The Guardian)

Cuối cùng, ban lãnh đạo quyết định cho chiến lược gia người Anh thêm cơ hội cải thiện thành tích. Một bộ phận lãnh đạo vẫn tin Carrick có thể xoay chuyển tình hình. Ông cũng nhận được sự ủng hộ từ các cổ động viên Manchester United có mặt tại Stamford Bridge sau trận thua Chelsea.

Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở trận gặp Roma- Ảnh 4.

Sau trận đấu, Carrick nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của đội bóng là hướng về phía trước và giành chiến thắng (Ảnh: The Guardian)

Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở trận gặp Roma- Ảnh 5.

Đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United thất vọng sau khi đội bóng ngậm ngùi thua 2 bàn trước Chelsea (Ảnh: The Guardian)

Sau Carrick, Eddie Howe và Julian Nagelsmann được cân nhắc

Trong trường hợp Manchester United quyết định sa thải Carrick, Eddie Howe được cho là ứng viên ưu tiên của Jason Wilcox. Các cuộc tiếp xúc giữa hai bên được cho là đã diễn ra. Cựu HLV Newcastle sẵn sàng cân nhắc vị trí này, tùy thuộc vào quá trình đàm phán. Manchester United có thể phải trả khoảng 3 triệu bảng tiền bồi thường cho Newcastle.

Một ứng viên khác được đánh giá cao là Julian Nagelsmann, cựu HLV đội tuyển Đức và Bayern Munich. Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell được cho là rất coi trọng nhà cầm quân đồng hương và đã có động thái thăm dò. Hai người từng làm việc cùng nhau tại RB Leipzig.

Dù vậy, trước mắt Carrick vẫn được trao cơ hội dẫn dắt Manchester United ở trận gặp Roma. Kết quả trong những trận đấu sắp tới có thể đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của chiến lược gia này.

Nguồn tin: The Guardian

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