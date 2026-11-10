CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Công nghệ

Meta mở rộng công nghệ A.I., tăng bảo vệ người dùng trẻ trên Instagram

NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Meta đang mở rộng triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I.) trên toàn cầu nhằm nhận diện các tài khoản có khả năng thuộc về thanh thiếu niên trên Instagram, kể cả khi người dùng khai báo ngày sinh cho thấy mình đã trưởng thành. Qua đó, nền tảng có thể chủ động áp dụng các thiết lập bảo vệ phù hợp với độ tuổi.

Công nghệ A.I. giúp Meta ước tính độ tuổi người dùng, thay vì chỉ dựa vào thông tin ngày sinh tự khai báo. Những tài khoản được xác định có khả năng thuộc về thanh thiếu niên sẽ được đưa vào chế độ Tài khoản Thanh thiếu niên, với các biện pháp bảo vệ tích hợp như giới hạn người có thể liên hệ, nội dung được tiếp cận và thời gian sử dụng ứng dụng.

Meta mở rộng công nghệ A.I., tăng bảo vệ người dùng trẻ trên Instagram - Ảnh 1.

Meta mở rộng công nghệ A.I. giúp nhận diện các tài khoản có khả năng thuộc về thanh thiếu niên trên Instagram để áp dụng các thiết lập bảo vệ phù hợp

A.I. chủ động nhận diện tài khoản có khả năng thuộc về thanh thiếu niên

Theo Meta, việc người dùng khai báo độ tuổi không chính xác là thách thức chung của các nền tảng trực tuyến. Một số thanh thiếu niên có thể sử dụng ngày sinh của người trưởng thành để tiếp cận những trải nghiệm chưa phù hợp với lứa tuổi. Vì vậy, việc ứng dụng A.I. để ước tính độ tuổi được xem là giải pháp hỗ trợ phát hiện những tài khoản cần được bảo vệ.

Meta cho biết công nghệ này đã được triển khai trước đó và ghi nhận kết quả tích cực trong việc đưa các tài khoản do thanh thiếu niên tạo ra vào những thiết lập phù hợp. Việc mở rộng trên phạm vi toàn cầu được kỳ vọng giúp hàng triệu thanh thiếu niên sử dụng Instagram được tiếp cận các biện pháp bảo vệ tích hợp, ngay cả khi khai báo sai độ tuổi.

Tuy nhiên, Meta lưu ý việc ước tính độ tuổi bằng A.I. không đồng nghĩa với xác minh chính xác tuổi của tất cả người dùng trong mọi trường hợp. Công ty sẽ tiếp tục cải thiện công nghệ nhằm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên không được áp dụng các thiết lập bảo vệ cần thiết.

Meta mở rộng công nghệ A.I., tăng bảo vệ người dùng trẻ trên Instagram - Ảnh 2.

Meta sẽ tiếp tục triển khai công nghệ nhận diện độ tuổi trên Facebook

Mở rộng công nghệ nhận diện độ tuổi trên nhiều nền tảng

Bên cạnh việc tăng cường bảo vệ người dùng trẻ tuổi, Meta cho biết công ty cũng chú trọng đồng hành cùng phụ huynh, giúp con em có trải nghiệm trực tuyến phù hợp với độ tuổi, kể cả khi các em chưa cung cấp chính xác thông tin cá nhân khi tạo tài khoản.

Hiện Meta đang tiếp tục triển khai công nghệ nhận diện độ tuổi trên Facebook và dự kiến bắt đầu áp dụng công nghệ tương tự trên Threads trên phạm vi toàn cầu vào cuối năm nay.

Trong thời gian tới, Meta sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các công nghệ giúp phát hiện tài khoản có thể thuộc về trẻ dưới 13 tuổi, đồng thời nhận diện nhóm thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. Qua đó, nền tảng hướng đến việc áp dụng những trải nghiệm phù hợp với từng nhóm tuổi, góp phần xây dựng môi trường trực tuyến an toàn hơn cho thanh thiếu niên.

Tin liên quan

Người trẻ tận dụng A.I. ứng phó với lừa đảo trên không gian mạng

Người trẻ tận dụng A.I. ứng phó với lừa đảo trên không gian mạng

(HTV) - Trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, người trẻ đang chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.), phát triển giải pháp công nghệ và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng.

Meta đồng hành cùng chiến dịch “Không Một Mình” tại Việt Nam, thúc đẩy môi trường số an toàn hơn cho thanh thiếu niên

Meta đồng hành cùng chiến dịch “Không Một Mình” tại Việt Nam, thúc đẩy môi trường số an toàn hơn cho thanh thiếu niên

(HTV) - Sáng kiến kết hợp trải nghiệm tương tác dành cho học sinh với chương trình tập huấn giáo viên, khuyến khích cách tiếp cận cởi mở và thiết thực về an toàn trên không gian mạng tại trường học và cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Xe tuk-tuk điện phát triển nhanh tại Ấn Độ

Thế giới 21:21 09/11/2026

(HTV) - Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc, xe tuk-tuk đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân Ấn Độ.

Dự báo thời tiết ngày 10/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Xã hội 21:22 09/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 10/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Đảng Dân chủ lên kế hoạch điều tra chính quyền Trump

Thế giới 21:20 09/11/2026

(HTV) - Sau khi giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, đảng Dân chủ đang lên kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhắm vào các nhân vật chủ chốt của chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 9/11/2026

Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 9/11/2026

Thời sự 21:31 09/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xem thêm