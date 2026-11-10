Meta mở rộng công nghệ A.I., tăng bảo vệ người dùng trẻ trên Instagram

Công nghệ A.I. giúp Meta ước tính độ tuổi người dùng, thay vì chỉ dựa vào thông tin ngày sinh tự khai báo. Những tài khoản được xác định có khả năng thuộc về thanh thiếu niên sẽ được đưa vào chế độ Tài khoản Thanh thiếu niên, với các biện pháp bảo vệ tích hợp như giới hạn người có thể liên hệ, nội dung được tiếp cận và thời gian sử dụng ứng dụng.

Meta mở rộng công nghệ A.I. giúp nhận diện các tài khoản có khả năng thuộc về thanh thiếu niên trên Instagram để áp dụng các thiết lập bảo vệ phù hợp

A.I. chủ động nhận diện tài khoản có khả năng thuộc về thanh thiếu niên

Theo Meta, việc người dùng khai báo độ tuổi không chính xác là thách thức chung của các nền tảng trực tuyến. Một số thanh thiếu niên có thể sử dụng ngày sinh của người trưởng thành để tiếp cận những trải nghiệm chưa phù hợp với lứa tuổi. Vì vậy, việc ứng dụng A.I. để ước tính độ tuổi được xem là giải pháp hỗ trợ phát hiện những tài khoản cần được bảo vệ.

Meta cho biết công nghệ này đã được triển khai trước đó và ghi nhận kết quả tích cực trong việc đưa các tài khoản do thanh thiếu niên tạo ra vào những thiết lập phù hợp. Việc mở rộng trên phạm vi toàn cầu được kỳ vọng giúp hàng triệu thanh thiếu niên sử dụng Instagram được tiếp cận các biện pháp bảo vệ tích hợp, ngay cả khi khai báo sai độ tuổi.

Tuy nhiên, Meta lưu ý việc ước tính độ tuổi bằng A.I. không đồng nghĩa với xác minh chính xác tuổi của tất cả người dùng trong mọi trường hợp. Công ty sẽ tiếp tục cải thiện công nghệ nhằm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên không được áp dụng các thiết lập bảo vệ cần thiết.

Meta sẽ tiếp tục triển khai công nghệ nhận diện độ tuổi trên Facebook

Mở rộng công nghệ nhận diện độ tuổi trên nhiều nền tảng

Bên cạnh việc tăng cường bảo vệ người dùng trẻ tuổi, Meta cho biết công ty cũng chú trọng đồng hành cùng phụ huynh, giúp con em có trải nghiệm trực tuyến phù hợp với độ tuổi, kể cả khi các em chưa cung cấp chính xác thông tin cá nhân khi tạo tài khoản.

Hiện Meta đang tiếp tục triển khai công nghệ nhận diện độ tuổi trên Facebook và dự kiến bắt đầu áp dụng công nghệ tương tự trên Threads trên phạm vi toàn cầu vào cuối năm nay.

Trong thời gian tới, Meta sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các công nghệ giúp phát hiện tài khoản có thể thuộc về trẻ dưới 13 tuổi, đồng thời nhận diện nhóm thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. Qua đó, nền tảng hướng đến việc áp dụng những trải nghiệm phù hợp với từng nhóm tuổi, góp phần xây dựng môi trường trực tuyến an toàn hơn cho thanh thiếu niên.