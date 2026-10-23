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Thể thao

Daniil Medvedev vào tứ kết Almaty Open

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(HTV) - Hạt giống số một Daniil Medvedev khẳng định phong độ ấn tượng tại giải quần vợt ATP 250 Almaty Open khi đánh bại Sho Shimabukuro của Nhật Bản với tỷ số 6-2, 6-1. Chiến thắng nhanh chóng sau 52 phút giúp tay vợt người Nga giành vé vào tứ kết, nơi anh sẽ đối đầu Terence Atmane của Pháp.

Medvedev thắng nhanh, Atmane ngược dòng kịch tính

Trong trận đấu với Sho Shimabukuro, Medvedev kiểm soát thế trận hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội để tạo khoảng cách điểm số. Hạt giống số một không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng, qua đó khép lại trận đấu chỉ sau chưa đầy một giờ thi đấu.

Daniil Medvedev vào tứ kết Almaty Open - Ảnh 1.
Daniil Medvedev vào tứ kết Almaty Open - Ảnh 2.

Daniil Medvedev thi đấu tại ATP 250 Almaty Open, giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng trước Sho Shimabukuro

Ở trận đấu khác, Terence Atmane trải qua cuộc so tài căng thẳng với Mattia Bellucci. Sau khi để thua set đầu tiên với tỷ số 6-7, tay vợt người Pháp kiên trì bám đuổi, giành chiến thắng ở hai loạt tie-break tiếp theo để hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số chung cuộc 6-7, 7-6, 7-6. Kết quả này đưa Atmane vào tứ kết, nơi anh sẽ chạm trán Medvedev trong cuộc cạnh tranh được chờ đợi.

Khachanov thể hiện bản lĩnh ở set quyết định

Một tay vợt Nga khác là Karen Khachanov cũng giành quyền đi tiếp sau trận đấu kéo dài với Tomas Machac của CH Czech. Khachanov khởi đầu thuận lợi khi thắng set đầu 6-2 nhưng Machac nhanh chóng đáp trả bằng chiến thắng 6-4 ở set hai.

Daniil Medvedev vào tứ kết Almaty Open - Ảnh 3.
Daniil Medvedev vào tứ kết Almaty Open - Ảnh 4.

Karen Khachanov tiếp tục hành trình tại Almaty Open sau chiến thắng trước đối thủ người CH Czech

Ở set quyết định, hai tay vợt tiếp tục giằng co trước khi Khachanov thể hiện bản lĩnh trong loạt tie-break, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 6-2, 4-6, 7-6.

Những kết quả này hứa hẹn tạo nên vòng tứ kết hấp dẫn tại Almaty Open, khi các tay vợt tiếp tục cạnh tranh cho cơ hội tiến sâu tại giải đấu.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/NzcLA1xplRs?si=O-Voq5daupUihCIw

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