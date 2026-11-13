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Thể thao

Mang thai không đồng nghĩa với việc phải khép lại sự nghiệp bóng đá

HOÀNG HẠNH
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Những nghiên cứu và hướng dẫn mới của FIFA đang mở ra góc nhìn khác về việc mang thai trong bóng đá nữ. Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp như Claire Emslie và Emma Kelly tiếp tục tập luyện trong thai kỳ, góp phần phá bỏ quan niệm rằng mang thai đồng nghĩa với việc phải dừng sự nghiệp sân cỏ.

Những định kiến dần được thay đổi bằng cơ sở khoa học

Claire Emslie, tuyển thủ Scotland đang thi đấu cho Angel City FC, từng duy trì cường độ tập luyện cao trong suốt thai kỳ. Ở tuần thứ 32, cô vẫn có thể chạy với tốc độ bằng 81% mức tối đa của bản thân. Sau khi sinh con trai Jamie vào tháng 12/2025, Emslie trở lại thi đấu vào tháng 5/2026, ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Scotland vào tháng 10 và có bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong tháng 11.

Mang thai không đồng nghĩa với việc phải khép lại sự nghiệp - Ảnh 1.

Claire Emslie ăn mừng bàn thắng trong trận đấu giữa Angel City với Boston Legacy (Ảnh: Getty Images)

Mang thai đồng nghĩa với việc tạm rời sân cỏ, chấp nhận quá trình hồi phục và tìm lại phong độ. Bên cạnh đó, vấn đề hợp đồng và cơ hội nghề nghiệp vẫn là nỗi lo khi bóng đá chuyên nghiệp vận hành như một ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao.

Mang thai không đồng nghĩa với việc phải khép lại sự nghiệp - Ảnh 2.

Claire Emslie thẳng thắn nhìn nhận những thách thức mà cầu thủ nữ phải đối mặt (Ảnh: Getty Images)

Theo chuyên gia vật lý trị liệu Carolyn Kent, trong nhiều năm, bóng đá và các môn thể thao có va chạm mạnh thường được xem là không phù hợp với phụ nữ mang thai. Những lo ngại về vận động quá sức, va chạm hoặc té ngã khiến nhiều cầu thủ phải dừng thi đấu sớm.

Tuy nhiên, tháng 7/2026, FIFA công bố bộ hướng dẫn Stay in Play cùng các nghiên cứu về việc tham gia bóng đá trong thai kỳ. Những khuyến nghị mới cho rằng cầu thủ có thể tiếp tục tập luyện với hình thức điều chỉnh, hạn chế va chạm nếu không có chống chỉ định y tế. Mốc 12 tuần đầu thai kỳ vẫn được xem là thời điểm tham khảo để dừng bóng đá có va chạm toàn phần, do những thay đổi về vị trí và mức độ bảo vệ của tử cung trong các giai đoạn tiếp theo.

Chuyên gia Sinéad Dufour, một trong những nhà nghiên cứu phát triển hướng dẫn Stay in Play, cho biết việc tiếp tục vận động phù hợp có thể mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời giúp giảm nguy cơ chấn thương sau sinh. Tuy nhiên, quyết định tập luyện hay thi đấu trong thai kỳ cần dựa trên tình trạng sức khỏe và lựa chọn cá nhân của mỗi cầu thủ.

Hành trình làm mẹ và những thách thức trong sự nghiệp

Emma Kelly, cầu thủ 29 tuổi đang khoác áo Newcastle, bất ngờ mang thai trong năm nay. Ban đầu, cô lo lắng về khả năng tiếp tục sự nghiệp và cảm giác bị cô lập khi chưa từng có đồng đội mang thai. Dù vẫn duy trì tập luyện, Kelly quyết định dừng bóng đá có va chạm ngay từ đầu thai kỳ vì tính khó lường của môn thể thao này.

Mang thai không đồng nghĩa với việc phải khép lại sự nghiệp - Ảnh 3.

Với sự hỗ trợ từ câu lạc bộ, cô được bố trí chương trình tập luyện chuyên biệt, chăm sóc vật lý trị liệu và trang thiết bị phù hợp. Kelly mong muốn tiếp tục vận động chừng nào cơ thể còn cho phép (Ảnh: Getty Images)

Các chuyên gia cho rằng cơ thể phụ nữ trải qua những thay đổi lớn trong thai kỳ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự suy giảm khả năng vận động lâu dài. Một số dữ liệu còn ghi nhận vận động viên có thể đạt thành tích cá nhân tốt hơn sau khi trở lại thi đấu.

Những câu chuyện của Emslie và Kelly cho thấy bóng đá nữ đang từng bước thay đổi cách nhìn về thiên chức làm mẹ. Với nghiên cứu khoa học, hướng dẫn phù hợp và sự đồng hành từ các câu lạc bộ, mang thai không nhất thiết phải là dấu chấm hết cho hành trình của một cầu thủ.

Nguồn tin: The Guardian

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