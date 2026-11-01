Mái ấm cho trẻ mồ côi giữa xung đột ở Gaza

Trại trẻ mồ côi Dar Al-Rahma do bà Maryam Al-Hasayna thành lập sau khi bà mất đi hơn 300 người thân, họ hàng trong một cuộc không kích hồi cuối năm 2023. Từ nỗi đau của chính mình, bà đã xây dựng nơi chăm sóc trẻ em mồ côi, mang đến cho các em một môi trường sống an toàn và sự quan tâm cần thiết.

Trại trẻ mồ côi Dar Al-Rahma được bà Maryam Al-Hasayna thành lập để mang đến môi trường sống an toàn cho các em nhỏ sau khi bà mất đi hàng trăm người thân trong các cuộc không kích

Hiện cơ sở đang chăm sóc khoảng 150 trẻ. Với bà Maryam, điều quan trọng không chỉ là bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn giúp các em cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của một gia đình.

"Chúng tôi chăm sóc các em để các em cảm thấy như đang ở nhà, bên cha mẹ mình. Chúng tôi cố gắng hết sức để trở thành gia đình thứ hai của các em", bà Maryam Al-Hasayna - người sáng lập trại trẻ mồ côi Dar Al-Rahma, chia sẻ.

Đối với những đứa trẻ mất đi người thân, mái ấm này mang ý nghĩa đặc biệt. Các em có nơi sinh sống, được chăm lo những nhu cầu thiết yếu và có cơ hội tiếp tục việc học sau những biến động do xung đột gây ra.

Mái ấm là nơi sinh sống an toàn, giúp các em nhỏ mất đi người thân được chăm lo nhu cầu thiết yếu và có cơ hội tiếp tục việc học

Lafan Nasr - một trẻ mồ côi đang được chăm sóc tại đây, cho biết: "Các cô chú bác ở đây cho chúng cháu nơi ăn chốn ở và chăm lo các nhu cầu hằng ngày. Nhờ có mái ấm, chúng cháu cũng đã được đi học trở lại".

Hơn 65.000 trẻ mồ côi tại Gaza

Theo báo cáo tháng 7 của cơ quan phát triển xã hội Gaza, số trẻ mồ côi được ghi nhận tại khu vực này đã vượt quá 65.000 em. Con số cho thấy quy mô lớn của những mất mát mà trẻ em phải gánh chịu trong xung đột, đồng thời đặt ra thách thức đối với công tác chăm sóc và bảo vệ các em.

Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi số lượng trẻ mồ côi tại Gaza đã vượt mức 65.000 em

Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền trẻ em cho biết, trẻ em tại Gaza vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng các điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội. Đây đều là những nhu cầu thiết yếu để các em có thể ổn định cuộc sống và phát triển.

Trong bối cảnh đó, những cơ sở như Dar Al-Rahma có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ em mồ côi. Việc bảo đảm nơi ăn, chốn ở, chăm sóc các nhu cầu hằng ngày và tạo điều kiện để trẻ trở lại trường học góp phần giúp các em có thêm điểm tựa sau những biến cố.

Dù chỉ là một cơ sở đang chăm sóc khoảng 150 trẻ, Dar Al-Rahma cho thấy nỗ lực của những người đang cố gắng bù đắp phần nào những mất mát mà trẻ em phải đối mặt. Với các em, mái ấm không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi nhận được sự quan tâm, chăm sóc và cảm giác thuộc về một gia đình.

Giữa muôn vàn khó khăn tại Gaza, việc chăm sóc trẻ mồ côi đòi hỏi sự hỗ trợ lâu dài để các em có cơ hội học tập và hướng đến tương lai

Giữa những khó khăn tại Gaza, hành trình chăm sóc trẻ mồ côi vẫn đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự hỗ trợ lâu dài, để các em không chỉ được bảo vệ mà còn có cơ hội học tập và tiếp tục hướng đến tương lai.