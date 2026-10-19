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Thể thao

Giải đấu sức mạnh thắp lên hy vọng tại Gaza

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Thể thao Gaza đang nỗ lực trở lại sau nhiều năm bị gián đoạn bởi chiến tranh. Giải vô địch sức mạnh Palestine vừa diễn ra giữa những đống đổ nát tại thành phố Gaza, thu hút người dân đến cổ vũ các vận động viên.

Giải đấu sức mạnh thắp lên hy vọng tại Gaza - Ảnh 1.
Giải đấu sức mạnh thắp lên hy vọng tại Gaza - Ảnh 2.
Giải đấu sức mạnh thắp lên hy vọng tại Gaza - Ảnh 3.
Giải đấu sức mạnh thắp lên hy vọng tại Gaza - Ảnh 4.
Giải đấu sức mạnh thắp lên hy vọng tại Gaza - Ảnh 5.

Giải vô địch sức mạnh Palestine thắp lên hy vọng tại Gaza

Ở Gaza, hàng chục người đàn ông và trẻ em Palestine tập trung theo dõi cuộc tranh tài. Các vận động viên thử sức ở nhiều nội dung, từ kéo xe tải, nâng tạ đến lật những chiếc lốp xe cỡ lớn. Một số người phải bỏ cuộc giữa chừng vì không thể tiếp tục lật lốp.

Trưởng Ban tổ chức Waleed Owda cho biết giải đấu dự kiến diễn ra từ năm 2021 nhưng phải hoãn do thiếu nguồn lực. Năm 2023, Ban tổ chức tiếp tục lên kế hoạch tổ chức giải, song chiến tranh bùng nổ vào tháng 10 khiến các hoạt động thể thao phải dừng lại.

Theo Waleed Owda, các câu lạc bộ và địa điểm thể thao tại Gaza đã bị phá hủy. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, Ban tổ chức mới có thể đưa giải đấu trở lại.

Vận động viên Riyad Fattouh mô tả việc được thi đấu trong bầu không khí sôi động là trải nghiệm tuyệt vời, khó diễn tả bằng lời. Anh cho biết sau ba năm chứng kiến cảnh tàn phá, các cuộc không kích, nạn đói và cái chết, việc trở lại với thể thao mang đến cảm giác đặc biệt.

Giải đấu không chỉ là nơi các vận động viên thể hiện sức mạnh thể chất. Sự kiện còn cho thấy nỗ lực khôi phục hoạt động thể thao và tinh thần bền bỉ của người dân Gaza giữa những mất mát do chiến tranh để lại.

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