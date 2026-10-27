"Bambi: Lãnh địa săn mồi" biến biểu tượng tuổi thơ thành quái vật

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" biến biểu tượng tuổi thơ thành quái vật

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" (Bambi: The Reckoning) chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 23/10/2026. Tác phẩm thuộc vũ trụ kinh dị The Twisted Childhood Universe (TCU). Đây là loạt phim tái tưởng tượng những nhân vật tuổi thơ theo hướng đen tối.

TCU từng ghi dấu với "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" và "Peter Pan's neverland nightmare". Lần này, họ trở lại với Bambi trong hình ảnh sinh vật đột biến khổng lồ. Vì nai mẹ chết và môi trường bị ô nhiễm, nai con thù hận con người.

Nicola Wright và Roxanne McKee trong "Bambi: Lãnh địa săn mồi"

Câu chuyện theo chân Xana (Roxanne McKee thủ vai) và con trai Benji (Tom Mulheron). Hai mẹ con gặp tai nạn xe giữa khu rừng hẻo lánh.

Từ đó, họ trở thành mục tiêu săn đuổi của Bambi. Bên cạnh yếu tố sinh tồn, phim còn khai thác mất mát và tình mẫu tử. Phim tạo sự đối lập giữa chú nai mất mẹ và người phụ nữ quyết tâm bảo vệ con mình.

Kỹ xảo CGI là điểm nhấn của "Bambi: Lãnh địa săn mồi"

Bambi: Lãnh địa săn mồi gây chú ý với kỹ xảo CGI vượt kỳ vọng

Bambi có diện mạo khác các nhân vật gần giống người trong những phim trước của TCU. Chú vẫn giữ đặc điểm của loài nai. Tuy nhiên, chú bambi này khổng lồ, bộ gạc đồ sộ, hàm răng sắc nhọn và cơ thể biến dạng.

Đạo diễn Dan Allen cho biết đây là dự án đầu tiên ông thực hiện với một sinh vật được tạo dựng hoàn toàn bằng CGI. Ông lấy cảm hứng từ "Jurassic Park", đặc biệt ở cách sử dụng bối cảnh, góc máy và nhịp dựng. Nhờ đó, bộ phim tạo cảm giác về sự hiện diện của một quái vật khổng lồ.

Phim còn kết hợp hiệu ứng thực tế trong các phân cảnh kinh dị

Bên cạnh kỹ xảo máy tính, ê-kíp còn kết hợp hiệu ứng thực tế trong các phân cảnh kinh dị. Những cảnh truy đuổi trong rừng đêm góp phần tăng sức căng cho phim. Bên cạnh đó, ánh sáng hạn chế và âm thanh càng tăng cảm giác hồi hộp.

Chuyên trang Bloody Disgusting đánh giá cao tạo hình Bambi và hiệu ứng hình ảnh. Cây bút Paul Lê từng nhận định đây là phim nổi bật nhất vũ trụ TCU năm 2025.

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" thắng sáu giải tại kỳ Winter 2025 của Independent Horror Movie Awards

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" ghi dấu tại giải phim kinh dị độc lập

Không chỉ gây chú ý với tạo hình quái vật, "Bambi: Lãnh địa săn mồi" còn giành sáu giải IHMA Winter 2025.

Theo trang chính thức của giải, phim thắng ở sáu hạng mục. Trong đó có Phim dài xuất sắc, Hiệu ứng đặc biệt xuất sắc và Quay phim xuất sắc. Phim còn được vinh danh ở các hạng mục Không khí phim, Âm thanh và Hiệu ứng máu me xuất sắc.

Theo The Numbers, phim thu về khoảng 534.030 USD tại phòng vé toàn cầu

Theo The Numbers, phim thu về khoảng 534.030 USD tại phòng vé toàn cầu. Trong đó, thị trường Bắc Mỹ đóng góp 172.187 đô-ly Mỹ. Tuy nhiên, phản hồi từ giới phê bình và khán giả vẫn còn khác biệt.

Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 59% đánh giá tích cực từ giới phê bình, với 17 bài nhận xét, và 57% điểm khán giả. Trong khi đó, IMDb ghi nhận phim đạt 4,8/10, dựa trên khoảng 6.900 lượt chấm điểm.

Dù vậy, với tạo hình quái vật bằng CGI và các màn săn đuổi đậm chất kinh dị sinh tồn, "Bambi: Lãnh địa săn mồi" mang đến góc nhìn khác về nhân vật từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.