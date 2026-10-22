Jenna Ortega hóa thân robot A.I. trong "Klara and the Sun"

Lối tiếp cận bi hài trong "Klara and the Sun"

Sau buổi ra mắt tại Liên hoan phim BFI London lần thứ 70, phim "Klara and the Sun" tiếp cận khán giả đại chúng với nhiều cuộc thảo luận xoay quanh cách chuyển thể nguyên tác văn học.

Bộ phim kể về một robot trí tuệ nhân tạo được vận hành bằng năng lượng mặt trời tên là Klara (do Jenna Ortega thủ vai), cô được thiết kế để bầu bạn cùng Josie (do Mia Tharia đóng) - một thiếu nữ 14 tuổi đang chống chọi với bệnh tật.

Josie (bên trái) và người bạn nhân tạo Klara (bên phải) trong "Klara and the Sun" (Ảnh: Sony Pictures Entertainment)

Khác với giọng văn trầm buồn trong tiểu thuyết gốc, bản điện ảnh được đạo diễn Taika Waititi pha trộn thêm nhiều tình huống hài hước. Trên màn ảnh, nhân vật robot Klara đã vô tình lái chiếc xe hơi của gia đình lao khỏi đường chính vì đọc sai tín hiệu. Bên cạnh đó, nhân vật này luôn mang nỗi sợ bị trả về nhà máy để nấu chảy thành phế liệu.

Quan điểm về việc chuyển thể Taika Waititi và Kazuo Ishiguro trong "Klara and the Sun"

Lý giải về việc đưa chất liệu hài vào một câu chuyện nhuốm màu bi kịch, đạo diễn người New Zealand cho biết: "Tôi không có sở trường làm những bộ phim thuần bi kịch nặng nề như "Schindler’s List". Thay vào đó, tôi sử dụng tiếng cười như một cơ chế tự vệ trước những cảm xúc bi kịch, rồi từ từ dẫn dắt khán giả quay lại với chiều sâu tâm lý của nhân vật".

Nhà văn Kazuo Ishiguro cũng đồng tình với hướng đi này. Ông nhận định những bộ phim chuyển thể xuất sắc nhất đều cần thoát khỏi sự lệ thuộc máy móc vào văn bản gốc.

Tiểu thuyết "Klara and the sun" của nhà văn Kazuo Ishiguro (Ảnh: Goodreads)

Theo ông, sự trung thành tuyệt đối đôi khi xuất phát từ "sự lười biếng" trong sáng tạo và nhà làm phim cần dùng trí tưởng tượng để đưa tác phẩm bước sang một hành trình mới rộng lớn hơn. Đạo diễn Taika Waititi cũng ví việc chuyển thể điện ảnh giống như làm mới một bản nhạc bằng các nhạc cụ khác biệt.

Thông điệp về nỗi cô đơn trong kỷ nguyên A.I.

Phim "Klara and the Sun" tập trung khắc họa khoảng cách giữa con người, giới hạn của sự thấu cảm và nỗi đau trước sự chia ly. Bên cạnh robot Klara, trong bộ phim còn xuất hiện các mẫu robot xoa dịu nỗi đau mất người thân, được lập trình để lấp đầy khoảng trống của những người vợ, người chồng hay người con đã khuất.

Tạo hình nhân vật robot trí tuệ nhân tạo Klara do nữ diễn viên Jenna Ortega đảm nhận (Ảnh: Sony Pictures Entertainment)

Từ góc nhìn của một người cha, đạo diễn Taika Waititi bày tỏ nỗi sợ hãi thường trực về việc mất đi người thân yêu. Ông cho rằng: "Bộ não con người có khả năng thích nghi rất cao trước nỗi đau, nên khi tuổi tác càng lớn và tình yêu dành cho con cái càng sâu đậm". Ông hoàn toàn thấu hiểu tâm lý muốn tìm kiếm một hình bóng thay thế để tự an ủi bản thân.

Đạo diễn Taika Waititi và nữ diễn viên Jenna Ortega trên phim trường "Klara and the Sun" (Ảnh: Sony Pictures Entertainment)

Theo nhà văn Kazuo Ishiguro, tác phẩm không chỉ nói về nỗi cô đơn thường nhật, mà chạm đến những trải nghiệm căn bản mà mỗi cá nhân buộc phải đối diện một mình, đặc biệt là đối với cái chết.

Bộ phim thu hút sự quan tâm từ giới công nghệ

Bên cạnh đó, câu chuyện trong tiểu thuyết cũng thu hút sự quan tâm từ giới công nghệ. Ông Tom Lue - cựu Phó Chủ tịch phụ trách an toàn và tin cậy của Google, đề xuất sử dụng "Klara and the Sun" làm chuẩn mực tham chiếu về đạo đức cho việc phát triển A.I. tạo sinh lấy con người làm trung tâm.

Trước thông tin này, nhà văn Kazuo Ishiguro bày tỏ sự bất ngờ. Ông cho biết giới phát triển A.I. đang lo ngại về tác động của công nghệ nên muốn tìm kiếm các kịch bản giả định từ giới sáng tạo.

Tiểu thuyết gia Kazuo Ishiguro bất ngờ khi biết đội ngũ Google DeepMind dành sự quan tâm đặc biệt cho câu chuyện của ông (Ảnh: AP)

Thế nhưng, theo nhà văn, "Klara and the Sun" không phải là cẩm nang hướng dẫn đạo đức cho ngành trí tuệ nhân tạo. Với ông, cốt lõi của tác phẩm nằm ở việc khám phá những cảm xúc phức tạp và đa diện của con người.

Nguồn tin: The Guardian