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Văn hóa - Giải trí

Giải bài toán bản quyền âm nhạc thời A.I.

MINH PHƯƠNG, THIỆN TOÀN, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Hội thảo Nhà sáng tạo âm nhạc trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện tập trung thảo luận các giải pháp siết chặt bảo vệ bản quyền và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ sáng tác trước làn sóng công nghệ.

Thách thức bản quyền và yêu cầu nâng cao ý thức tự bảo vệ

Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo cùng các nền tảng công nghệ đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với hoạt động sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Bảo đảm quyền lợi và đời sống cho người sáng tác trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành công nghiệp âm nhạc phát triển bền vững.

Siết chặt bảo vệ bản quyền âm nhạc giúp phát triển ngành công nghiệp sáng tạo - Ảnh 1.

Các diễn giả và chuyên gia quốc tế tham gia phiên thảo luận về chủ đề thỏa thuận mua và bảo vệ bản quyền âm nhạc trong kỷ nguyên AI

Tại hội thảo, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Thành viên Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam nhấn mạnh, mỗi tác phẩm là gia tài trí tuệ của nghệ sĩ. Khi có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, nghệ sĩ sẽ chủ động tìm kiếm các giải pháp pháp lý và kết nối, học hỏi kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, tác giả sử dụng AI hỗ trợ sáng tạo bắt buộc phải lưu trữ lịch sử, hồ sơ và thể hiện rõ dấu ấn cá nhân mới đủ điều kiện được bảo hộ. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 cũng đã bổ sung các quy định liên quan đến AI, tạo hành lang pháp lý mới cho hoạt động quản lý tập thể và phân phối tiền bản quyền.

Hợp tác quốc tế nâng tầm công nghiệp âm nhạc khu vực

Ở góc độ tổ chức quản lý, ông Đinh Trung Cẩn - Tổng Giám đốc VCPMC cho rằng, A.I. chỉ là công cụ hỗ trợ và không thể thay thế nhịp đập con tim, cảm xúc của người nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa công nghệ và tâm huyết sáng tạo sẽ giúp tác phẩm âm nhạc thăng hoa hơn.

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Quản lý, các nhà sáng tác và nhạc sĩ tham dự hội thảo

Đồng quan điểm, ông Lee Si Ha - Chủ tịch Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc khẳng định, sự đoàn kết và chia sẻ thông tin giữa các nhà sáng tạo châu Á là chìa khóa để vượt qua thách thức công nghệ, đưa châu Á trở thành thị trường dẫn dắt văn hóa toàn cầu.

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Đại biểu và các nhà sáng tạo âm nhạc chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Dịp này, Liên minh các nhà sáng tạo âm nhạc châu Á - Thái Bình Dương đã trao gói hỗ trợ 5.000 USD cho Hiệp hội Thu phí bản quyền âm nhạc Nepal nhằm nâng cao năng lực thu và phân phối tiền bản quyền.

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