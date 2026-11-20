Nghĩa tình hậu phương gửi trao qua từng điểm đảo Tây Nam

Khởi đầu từ Côn Đảo anh hùng với nghi lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác đã lần lượt đặt chân đến nhiều điểm đảo tiền tiêu như Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc và đặc khu Phú Quốc. Tại mỗi điểm dừng chân, nghĩa tình hậu phương được cụ thể hóa bằng những phần quà thiết thực, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, đồ dùng học tập cho các lớp học tình thương cùng nhiều công trình dân sinh - quốc phòng như vườn rau mái che cho Kho tổng hợp 700A.

Bên cạnh việc chứng kiến diện mạo khởi sắc với các dự án cầu vượt biển, cảng tổng hợp đang dần hình thành, những lời thăm hỏi chân tình từ đoàn đại biểu đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ các trạm radar, đồn biên phòng và bà con ngư dân an tâm bám biển, giữ vững chủ quyền.

Xúc động khoảnh khắc đoàn tụ và nghĩa tình hậu phương tại Nhà giàn DK1

Điểm đến cuối cùng và cũng đọng lại nhiều cảm xúc nhất trong hải trình là Nhà giàn DK1 – những "pháo đài thép" sừng sững giữa trùng khơi. Tại đây, nghĩa tình hậu phương không chỉ dừng lại ở tình quân dân gắn bó mà còn vỡ òa trong những khoảnh khắc đoàn tụ gia đình đầy nước mắt và nụ cười.

Đó là hình ảnh người cha vượt sóng gió ra thăm con trai đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, hay bức tranh vẽ tay ngây thơ của cậu bé từ đất liền gửi mẹ mang ra tặng anh trai đang vững vàng tay súng. Những cái ôm siết chặt giữa biển khơi đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, khẳng định hậu phương TP.HCM luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ biển trời Tổ quốc.

Đón đọc chuyên trang "Tây Nam và Nhà giàn DK1 - Dấu ấn một hải trình" để cùng nhìn lại những dấu ấn ý nghĩa trong hành trình kết nối hậu phương với biển, đảo Tổ quốc.