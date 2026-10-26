Sofia Coppola hoàn thành bộ phim tài liệu còn dang dở của mẹ

Eleanor Coppola lưu giữ hậu trường của Marie Antoinette

Năm 2005, Eleanor Coppola ghi hình khoảng 80 giờ hậu trường trong quá trình sản xuất Marie Antoinette, bộ phim do con gái bà, Sofia Coppola, làm đạo diễn. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ ba của Sofia, được thực hiện với kinh phí 40 triệu USD và 57 ngày quay, trong đó đoàn phim có cơ hội ghi hình tại Cung điện Versailles.

Năm 2005, Eleanor Coppola ghi hình khoảng 80 giờ hậu trường trong quá trình sản xuất Marie Antoinette (Ảnh: AP)

Eleanor từng gây tiếng vang với bộ phim tài liệu Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, ghi lại những khó khăn trong quá trình chồng bà, đạo diễn Francis Ford Coppola, thực hiện Apocalypse Now. Tuy nhiên, ban đầu, bà chỉ ghi hình hậu trường Marie Antoinette để phục vụ hoạt động quảng bá, chứ không định làm một bộ phim riêng.

Sau khi Marie Antoinette ra mắt, Eleanor vẫn trăn trở vì những thước phim chưa được dựng thành tác phẩm như mong muốn. Bà đặc biệt muốn tôn vinh các thiết kế phục trang của Milena Canonero. Trong thời gian đại dịch COVID-19, Eleanor quyết định xem lại kho tư liệu và phát triển ý tưởng thành một bộ phim tài liệu hoàn chỉnh.

Sofia Coppola tiếp nối tâm nguyện của mẹ

Eleanor qua đời vào tháng 4/2024, trước khi hoàn thành dự án. Bà từng bày tỏ mong muốn bộ phim được thực hiện đến cùng, đồng thời hy vọng cuốn sách Two of Me: Notes on Living and Leaving của mình được xuất bản. Sofia cùng người thân và các cộng sự lâu năm đã tiếp tục công việc còn dang dở của bà.

Sofia Coppola (trái) đang hoàn thành bộ phim tài liệu còn dang dở của mẹ cô (Ảnh: AP)

Trong quá trình dựng phim, Sofia lựa chọn cách tiếp cận gần với quan sát đời thường, để khán giả cảm nhận không khí trên trường quay thay vì tập trung vào những biến cố kịch tính. Cô cho biết bộ phim mang sắc thái đối lập với Hearts of Darkness: nếu tác phẩm trước khắc họa một quá trình làm phim đầy hỗn loạn, Making Marie Antoinette lại thể hiện khía cạnh mềm mại, nữ tính hơn của lao động sáng tạo.

Sofia Coppola tái hiện những khoảnh khắc đời thường, gần gũi phía sau hậu trường Marie Antoinette qua bộ phim tài liệu Making Marie Antoinette

Những thước phim còn lưu giữ nhiều khoảnh khắc riêng tư, trong đó có lần Eleanor gặp Thomas Mars, bạn trai của Sofia vào thời điểm đó, và cuộc trò chuyện với nữ diễn viên Marianne Faithfull. Phim cũng ghi lại những lúc Sofia mệt mỏi, cáu kỉnh khi bị mẹ quay hình. Dù cảm thấy ngượng ngùng khi xem lại chính mình, nữ đạo diễn quyết định giữ những cảnh này vì chúng phản ánh chân thực mối quan hệ mẹ con và trải nghiệm làm phim.

Sofia xuất hiện trong thước phim của mẹ cô (Ảnh: AP)

Các đoạn nhật ký của Eleanor được lồng vào phim, qua phần đọc của diễn viên Diane Lane, người đã quen biết gia đình Coppola từ khi còn trẻ và từng tham gia nhiều tác phẩm của họ.

Di sản của Marie Antoinette sau 20 năm

Khi ra mắt, Marie Antoinette nhận phản ứng trái chiều và từng bị một bộ phận khán giả la ó tại Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, bộ phim dần được nhìn nhận lại trong hai thập kỷ sau đó, trở thành tác phẩm được nhiều khán giả yêu thích và đánh giá cao về phong cách hình ảnh.

Sofia Coppola (giữa) cùng dàn cast của Marie Antoinette (Ảnh: AP)

Dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, Marie Antoinette được tái phát hành tại rạp với định dạng 4K. Cột mốc này còn gắn với bộ phim tài liệu Making Marie Antoinette, một cuốn sách hậu trường gồm ảnh của Andrew Durham và triển lãm tại Petit Trianon thuộc Cung điện Versailles, kéo dài đến tháng 1/2027.

Với Sofia, việc hoàn thành bộ phim không chỉ là tiếp nối mong muốn của mẹ mà còn giúp công chúng hiểu hơn về Eleanor Coppola với tư cách nghệ sĩ và nhà làm phim tài liệu. Cô xem kho tư liệu mà mẹ để lại là món quà quý giá, giúp mình có thêm một cách tưởng nhớ bà thông qua công việc sáng tạo.

Nguồn tin: Lindsey Bahr / AP