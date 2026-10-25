Chị chị em em 3: Khi nhà làm phim kể lại hình tượng Thị Mầu bằng ngôn ngữ điện ảnh

Từ chất liệu dân gian đến câu chuyện điện ảnh

Thị Mầu là hình tượng giàu tính biểu tượng trong nghệ thuật chèo, thường gắn với cá tính mạnh mẽ, khát vọng yêu đương và sự khác biệt trước những khuôn phép xã hội. Khi đưa nhân vật này lên màn ảnh, ê-kíp Chị chị em em 3 có cơ hội khai thác những khía cạnh mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cân bằng giữa cảm hứng từ nguyên mẫu dân gian và sáng tạo điện ảnh.

Trong phim, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, bên cạnh Chi Pu trong vai Thị Nương, Ninh Dương Lan Ngọc vai Thị Liễu, cùng Quốc Anh và Steven Nguyễn. Các nhân vật được đặt trong mạng lưới quan hệ đan xen, nơi tình yêu, danh phận và những bí mật riêng tạo nên xung đột. Cách xây dựng câu chuyện nhiều tuyến giúp tác phẩm mở rộng không gian khai thác tâm lý, thay vì chỉ tập trung vào một nhân vật trung tâm.

Tạo hình nhân vật mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian Việt Nam (Ảnh: NSX)

Bên cạnh kịch bản, bối cảnh và mỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới của bộ phim. Không gian Bắc Bộ xưa, cổ phục và các chi tiết gợi nhắc văn hóa Kinh Bắc góp phần tạo nên diện mạo riêng. Đây cũng là bài toán đặt ra cho ê-kíp: làm thế nào để yếu tố truyền thống hiện diện tự nhiên trong câu chuyện, đồng thời phù hợp với nhịp kể và thị hiếu của khán giả đương đại.

Bài toán sáng tạo và kỳ vọng từ khán giả

Với một thương hiệu đã có dấu ấn riêng, phần phim mới đứng trước yêu cầu vừa giữ được tinh thần nhận diện, vừa tạo khác biệt về câu chuyện và cách thể hiện. Sự kết hợp giữa tâm lý, tình cảm và những tình tiết kịch tính là hướng đi được lựa chọn, trong đó dàn diễn viên đảm nhận vai trò truyền tải các mối quan hệ phức tạp bằng diễn xuất và sự tương tác trên màn ảnh.

Chị chị em em 3 tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ xưa (Ảnh: NSX)

Từ góc nhìn sản xuất, việc khai thác chất liệu dân gian cũng mở ra cơ hội đưa những hình tượng quen thuộc đến gần hơn với công chúng trẻ. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ nằm ở tạo hình hay bối cảnh, mà còn phụ thuộc vào chiều sâu nhân vật, tính thuyết phục của câu chuyện và cách xử lý các xung đột.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 30/10/2026 và đã mở bán vé theo thông tin phát hành. Bộ phim góp thêm một lựa chọn cho phòng vé Việt tháng 10, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng làm mới chất liệu văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ điện ảnh hôm nay.