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Thể thao

Liverpool loại Chelsea trên chấm luân lưu, giành vé vào tứ kết Carabao Cup

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Liverpool đánh bại Chelsea 6-5 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút. Kết quả giúp đội bóng vùng Merseyside giành vé vào tứ kết Carabao Cup, đồng thời nối dài chuỗi chiến thắng trước Chelsea ở các loạt sút cân não.

Liverpool vượt qua Chelsea sau loạt luân lưu căng thẳng

Chelsea mở tỷ số trước Liverpool từ chấm phạt đền sau khi Ryan Gravenberch phạm lỗi với Moisés Caicedo trong vòng cấm. 

Liverpool loại Chelsea trên chấm luân lưu, giành vé vào tứ kết Carabao Cup - Ảnh 1.

Morgan Rogers thực hiện phạt đền thành công, đưa đội khách vượt lên (Ảnh: Getty)

Liverpool nhanh chóng gỡ hòa. Sau quả phạt góc của Kostas Tsimikas, bóng chạm tay Wesley Fofana. 

Liverpool loại Chelsea trên chấm luân lưu, giành vé vào tứ kết Carabao Cup - Ảnh 2.

Cody Gakpo tận dụng cơ hội trên chấm 11 mét, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát (Ảnh: Reuters)

Hai đội không thể phân định thắng thua trong 90 phút. Ở loạt luân lưu, thủ môn Giorgi Mamardashvili cản phá cú sút của Emmanuel Emegha, giữ hy vọng cho Liverpool. Tsimikas cũng bỏ lỡ lượt sút của mình, trong khi Ryan Gravenberch và Valentin Barco không thể ghi bàn.

Joe Gomez sau đó thực hiện thành công cú sút, đưa Liverpool tiến gần chiến thắng. 

Liverpool loại Chelsea trên chấm luân lưu, giành vé vào tứ kết Carabao Cup - Ảnh 3.

Ở lượt quyết định, Fofana sút bóng vọt xà (Ảnh: Getty)

Liverpool thắng 6-5 và giành vé vào tứ kết. Đây cũng là lần thứ năm Chelsea thất bại trước Liverpool trên chấm luân lưu.

Chelsea dừng bước, Liverpool hướng đến tứ kết

Dù bị loại, Chelsea vẫn có những điểm tích cực trong lối chơi. HLV Xabi Alonso cho rằng các học trò đã thi đấu can đảm trong một trận đấu cân bằng, với không nhiều cơ hội rõ rệt.

Thủ môn Mike Penders cản phá cú đánh đầu của Ronald Araújo và cú sút của Bradley Barcola. Tuy nhiên, những nỗ lực này không đủ giúp Chelsea đi tiếp.

Liverpool loại Chelsea trên chấm luân lưu, giành vé vào tứ kết Carabao Cup - Ảnh 4.

Thủ môn Mike Penders có nhiều pha cứu thua đáng chú ý (Ảnh: Getty)

HLV Alonso cho biết Carabao Cup không phải ưu tiên hàng đầu của Chelsea mùa này. Đội bóng sẽ chuyển sự tập trung sang trận gặp Manchester United ngày 8/1.

Trong khi đó, Liverpool tiếp tục hành trình bảo vệ vị thế tại Carabao Cup. Đối thủ của họ ở tứ kết là Bournemouth, mở ra cơ hội để HLV Andoni Iraola đối đầu đội bóng cũ.

Nguồn tin: The Guardian

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