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Thể thao

Lionel Scaloni gia hạn với Argentina, hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup 2030

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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Lionel Scaloni tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina đến năm 2030 sau khi ký hợp đồng mới với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA). Nhà cầm quân 48 tuổi hướng đến cơ hội trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này dẫn dắt đội tuyển tại ba kỳ World Cup liên tiếp.

Từ HLV tạm quyền đến kiến trúc sư của thế hệ vàng Argentina tại các kỳ World Cup

Mới đây, AFA vừa xác nhận Lionel Scaloni đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến năm 2030. Quyết định này khép lại những đồn đoán về tương lai của chiến lược gia người Argentina sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.

Trước đó, Scaloni từng cân nhắc khả năng rời vị trí HLV trưởng sau khi đội tuyển không thể bảo vệ thành công vị thế tại giải đấu. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ và trao đổi với ban huấn luyện cùng những người thân cận, ông quyết định tiếp tục công việc. 

Lionel Scaloni gia hạn với Argentina, hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup 2030 - Ảnh 1.

HLV Lionel Scaloni tiếp tục đặt mục tiêu đưa đội tuyển Argentina chinh phục những cột mốc mới đến năm 2030 (Ảnh: FIFA)

Scaloni tiếp quản đội tuyển Argentina vào tháng 9/2018, ban đầu với vai trò HLV tạm quyền sau kỳ World Cup không thành công tại Nga. Khi ấy, ông chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. 

Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1978 từng bước tạo dựng tập thể có bản sắc và khả năng cạnh tranh ở những giải đấu lớn. Dưới sự dẫn dắt của Scaloni, Argentina lần lượt giành chức vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 tại Qatar và Copa America 2024. 

Lionel Scaloni gia hạn với Argentina, hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup 2030 - Ảnh 2.

Nhà cầm quân 48 tuổi hướng đến cơ hội tham dự kỳ World Cup thứ ba liên tiếp cùng Argentina (Ảnh: FIFA)

Những danh hiệu này không chỉ đánh dấu sự trở lại của bóng đá Argentina mà còn cho thấy năng lực xây dựng đội hình của chiến lược gia 48 tuổi. Một trong những dấu ấn nổi bật của Scaloni là khả năng thiết lập hệ thống thi đấu phù hợp để Lionel Messi phát huy tối đa năng lực. 

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào siêu sao số 10, ông xây dựng tập thể có sự phối hợp chặt chẽ, trong đó mỗi cầu thủ đều đảm nhận vai trò cụ thể và chia sẻ trách nhiệm với đồng đội.

Lionel Scaloni gia hạn với Argentina, hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup 2030 - Ảnh 3.

Scaloni cùng các tuyển thủ Argentina ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar (Ảnh: FIFA)

Về chiến thuật, Scaloni cũng cho thấy sự linh hoạt khi không bó buộc đội tuyển vào một sơ đồ cố định. Tại World Cup 2022, Argentina từng sử dụng hệ thống 5-3-2 trước Hà Lan, vận hành sơ đồ 4-4-2 trong phần lớn giải đấu và chuyển sang 4-3-3 tùy tình huống. 

Đặc biệt, quyết định bố trí Ángel Di María ở cánh trái trong trận chung kết với Pháp thể hiện khả năng đọc trận đấu và khai thác điểm yếu đối phương.

Lionel Scaloni gia hạn với Argentina, hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup 2030 - Ảnh 4.

Dưới sự dẫn dắt của Scaloni, Argentina xây dựng lối chơi đề cao tính tập thể và sự linh hoạt chiến thuật (Ảnh: FIFA)

Theo đánh giá của FIFA, phong cách huấn luyện của Scaloni có sự giao thoa giữa tư duy của hai chiến lược gia huyền thoại César Luis Menotti và Carlos Bilardo. Tuy nhiên, ông vẫn tạo dựng được bản sắc riêng, đề cao khả năng phối hợp, kiểm soát bóng và sự sáng tạo của các cầu thủ.

Bài toán kế thừa Messi và mục tiêu World Cup 2030

Thách thức lớn nhất của Scaloni trong nhiệm kỳ mới là xây dựng Argentina sau khi Lionel Messi chia tay đội tuyển quốc gia. Sự ra đi của ngôi sao đã gắn bó với Albiceleste trong gần hai thập kỷ đặt ra yêu cầu chuyển giao thế hệ, đồng thời duy trì sức cạnh tranh của đội bóng.

Trong giai đoạn chuẩn bị tiếp theo, nhiều cầu thủ trẻ như Nico Paz, Valentín Barco, Franco Mastantuono và Gianluca Prestianni được trao cơ hội thể hiện. Đây là những gương mặt được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo mới của đội tuyển.

Lionel Scaloni gia hạn với Argentina, hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup 2030 - Ảnh 5.

Scaloni từng xây dựng hệ thống chiến thuật giúp Lionel Messi phát huy tối đa khả năng trong màu áo Argentina (Ảnh: FIFA)

Scaloni cho rằng không thể tìm kiếm một cá nhân thay thế hoàn toàn vai trò của Messi. Thay vào đó, Argentina cần xây dựng một tập thể đủ mạnh, nơi mỗi thành viên đều đóng góp vào thành công chung.

Với bản hợp đồng mới, nhà cầm quân 48 tuổi có thêm thời gian để hoàn thiện quá trình chuyển giao. Copa America 2028 sẽ là giải đấu lớn tiếp theo của Argentina, trước khi hướng đến World Cup 2030. 

Lionel Scaloni gia hạn với Argentina, hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup 2030 - Ảnh 6.

Sau kỷ nguyên Messi, Scaloni đứng trước thử thách duy trì sức cạnh tranh của nhà vô địch thế giới (Ảnh: FIFA)

Với tư cách đồng chủ nhà, Argentina dự kiến tổ chức trận khai mạc trên sân nhà, trước khi giải đấu tiếp tục tại Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha. Nếu tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2030, Scaloni sẽ vượt qua cột mốc hai kỳ World Cup của các HLV tiền nhiệm César Luis Menotti và Carlos Bilardo. 

Nguồn tin: FIFA

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