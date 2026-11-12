Dự báo thời tiết ngày 13/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh





Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.

Thanh Hoá đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Cao nguyên Trung bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.



