Lionel Messi đoạt Vua phá lưới MLS năm thứ hai liên tiếp

Messi kết thúc mùa giải với 26 bàn thắng, nhiều nhất MLS 2026. Bên cạnh đó, ngôi sao người Argentina còn có 17 pha kiến tạo. Với tổng cộng 43 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, anh cũng dẫn đầu giải đấu ở chỉ số này.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Messi giành danh hiệu Vua phá lưới MLS. Thành tích tiếp tục nối dài những dấu ấn cá nhân của tiền đạo Inter Miami kể từ khi gia nhập bóng đá Mỹ

Messi vẫn còn cơ hội giành thêm một danh hiệu cá nhân quan trọng. Anh đang hướng đến giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MLS. Nếu chiến thắng, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ba lần nhận danh hiệu này. Cuộc bình chọn dự kiến khép lại vào đầu tuần sau, trước khi danh sách ứng viên cuối cùng được công bố.