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Thể thao

Messi gây sốt tại Tây Ban Nha, vé giao lưu hết sạch sau 13 phút

THÙY DƯƠNG, HOÀNG ANH
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(HTV) - Lionel Messi vừa tạo nên bầu không khí sôi động tại thành phố Oviedo, Tây Ban Nha, khi xuất hiện cùng vợ Antonela Roccuzzo để nhận Giải thưởng Công chúa Asturias 2026 ở hạng mục Thể thao. Hàng trăm người hâm mộ đã chờ đón siêu sao Argentina, trong khi vé tham dự buổi giao lưu của anh với giới trẻ được bán hết chỉ sau 13 phút.

Messi nhận giải thưởng vì thành tựu thể thao và hoạt động cộng đồng

Ngày 23/10, danh thủ Messi và vợ - người mẫu Antonela Roccuzzo đã có mặt tại Nhà hát Campoamor ở thành phố Oviedo, Tây Ban Nha, nơi Messi chính thức nhận Giải thưởng Công chúa Asturias 2026 ở hạng mục Thể thao tại Nhà hát Campoamor, Oviedo. 

Messi gây sốt tại Tây Ban Nha, vé giao lưu hết sạch sau 13 phút - Ảnh 1.

Messi cùng vợ Antonela Roccuzzo có mặt tại Oviedo trước lễ trao giải (Ảnh: EFE)

Theo hội đồng giám khảo, giải thưởng ghi nhận tài năng, sự nghiệp thi đấu và những đóng góp của Messi trong việc cải thiện cơ hội tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.

Trong sự nghiệp, Messi đã giành được nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân, trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá. Anh đã sở hữu tổng cộng 47 danh hiệu tính đến thời điểm bài viết được công bố.

Bên cạnh thành tích thi đấu, các hoạt động hướng đến trẻ em cũng là yếu tố làm nổi bật ý nghĩa của giải thưởng lần này đối với anh. Những đóng góp đó cho thấy tầm ảnh hưởng của Messi không chỉ nằm ở những thành công trên sân cỏ mà còn ở sự hỗ trợ cộng đồng.

Dấu ấn của Messi - một biểu tượng bóng đá thế giới

Giải thưởng Công chúa Asturias tiếp tục bổ sung vào danh sách dấu mốc trong sự nghiệp của Messi. Trước anh, các danh thủ Tây Ban Nha Iker Casillas và Xavi Hernandez từng được vinh danh tại giải thưởng này vào năm 2012 nhờ thành tích thể thao và những giá trị họ đại diện.

Messi gây sốt tại Tây Ban Nha, vé giao lưu hết sạch sau 13 phút - Ảnh 2.

Lionel Messi được người hâm mộ chào đón khi có mặt tại Oviedo, Tây Ban Nha, trước lễ trao Giải thưởng Công chúa Asturias 2026 (Ảnh: EFE)

Với Messi, sự ghi nhận lần này không chỉ phản ánh những thành tựu trong bóng đá mà còn nhấn mạnh các giá trị như tinh thần đồng đội, sự tôn trọng và tinh thần thể thao.

Từ những tiếng reo hò tại Oviedo đến buổi lễ trao giải trang trọng, chuyến thăm Tây Ban Nha của Messi cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của một cầu thủ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Nguồn tin: Euronews

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