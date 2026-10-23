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Văn hóa - Giải trí

Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế 2026: Điểm hẹn Giai điệu phương Đông

THU HÀ, HỒ ĐỨC
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(HTV) - Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026 kết nối nghệ sĩ nhiều quốc gia, lan tỏa bản sắc văn hóa và thúc đẩy bảo tồn di sản âm nhạc.

Âm nhạc dân tộc lưu giữ ký ức và bản sắc của mỗi cộng đồng. Trong bối cảnh hiện nay, việc gìn giữ di sản này đòi hỏi những cách tiếp cận phù hợp để truyền thống tiếp tục được trao truyền. Với chủ đề "Giai điệu phương Đông", Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026 mở ra không gian giao lưu, nơi nghệ sĩ các nước cùng chia sẻ những giá trị đặc sắc trong âm nhạc truyền thống của quốc gia mình.

Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế lan tỏa bản sắc văn hóa

Tại chương trình, mỗi phần trình diễn là một lời giới thiệu bằng nghệ thuật. Khi được đặt cạnh nhau, những sắc thái âm nhạc riêng biệt giúp công chúng nhận ra sự phong phú, đa dạng của âm nhạc truyền thống, đồng thời hiểu hơn về những giá trị văn hóa cần được trân trọng và tiếp nối.

Âm nhạc dân tộc - Nhịp cầu giao lưu văn hóa - Ảnh 1.

Thông qua liên hoan, các nghệ sĩ kỳ vọng công chúng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á

Thông qua liên hoan, các nghệ sĩ kỳ vọng công chúng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á, sẽ hiểu sâu sắc hơn về âm nhạc dân tộc Việt Nam, từ sự đa dạng trong màu sắc đến những nét đặc trưng trong nghệ thuật biểu diễn.

Giao lưu nghệ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế

Không chỉ giới thiệu âm nhạc truyền thống của mỗi quốc gia, liên hoan còn tạo cơ hội để nghệ sĩ các nước cùng biểu diễn và thử nghiệm những hình thức kết hợp mới. Điểm nhấn của chương trình là sự phối hợp giữa đoàn nghệ thuật Hàn Quốc Deobureo Sup và dàn nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Phong Năng" của nghệ sĩ Trần Đĩnh Lăng.

Âm nhạc dân tộc - Nhịp cầu giao lưu văn hóa - Ảnh 2.
Âm nhạc dân tộc - Nhịp cầu giao lưu văn hóa - Ảnh 3.

Điểm nhấn của chương trình là sự phối hợp giữa đoàn nghệ thuật Hàn Quốc và dàn nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc góp phần tạo nên không gian giao thoa nghệ thuật, qua đó thể hiện khả năng kết nối giữa các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Âm nhạc dân tộc - Nhịp cầu giao lưu văn hóa - Ảnh 4.

Chương trình còn hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, liên hoan còn là dịp để nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát triển âm nhạc dân tộc. Mỗi quốc gia có những đề án, kế hoạch và chương trình hành động riêng nhằm bảo vệ di sản âm nhạc. Việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế góp phần tìm kiếm những phương thức phù hợp để âm nhạc truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Gìn giữ âm nhạc dân tộc, hướng đến phát triển công nghiệp văn hóa

Từ những cuộc gặp gỡ trên sân khấu, liên hoan hướng đến xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài, tạo thêm cơ hội sáng tạo cho nghệ sĩ và đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Âm nhạc dân tộc - Nhịp cầu giao lưu văn hóa - Ảnh 5.
Âm nhạc dân tộc - Nhịp cầu giao lưu văn hóa - Ảnh 6.

Từ những cuộc gặp gỡ trên sân khấu, liên hoan hướng đến xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài

Trong những năm tới, liên hoan được kỳ vọng sẽ mở rộng cả về số lượng nghệ sĩ, quốc gia tham dự và chất lượng sáng tác, qua đó tạo cơ sở đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, chương trình còn hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với hành trình đào tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc. Qua những giai điệu mang bản sắc riêng, liên hoan góp phần lan tỏa di sản âm nhạc truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa và thắt chặt kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

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