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Văn hóa - Giải trí

Hội tụ sắc màu âm nhạc phương Đông tại TP. Hồ Chí Minh

THU HÀ, HỒ ĐỨC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Những giai điệu truyền thống từ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines cùng hội tụ tại Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026, mang đến cho công chúng cơ hội khám phá sự đa dạng của âm nhạc phương Đông.

Giao lưu văn hóa âm nhạc qua những giai điệu phương Đông

Với chủ đề "Giai điệu phương Đông", chương trình do Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu những sắc màu âm nhạc truyền thống, tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng, qua đó lan tỏa bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia.

Hội tụ sắc màu âm nhạc phương Đông tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Toàn cảnh một tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc hoành tráng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng

Tiến sĩ, NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
Liên hoan là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại và kết nối, đồng thời góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam và thể hiện trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Hội tụ sắc màu âm nhạc phương Đông tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đông đảo khán giả, chuyên gia và bạn bè quốc tế chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn

Thông qua âm sắc nhạc cụ, kỹ thuật diễn tấu và cảm xúc của người nghệ sĩ, mỗi tiết mục mang đến một câu chuyện văn hóa riêng. Sự khác biệt trong cách thể hiện, cùng những nét tương đồng giữa các nền âm nhạc, góp phần mở rộng sự hiểu biết và tăng cường kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc đến bạn bè quốc tế

Hội tụ sắc màu âm nhạc phương Đông tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Các đại biểu và nghệ sĩ nhận hoa chúc mừng tại Liên hoan Âm nhạc Dân tộc Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026

Hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, liên hoan tiếp tục khẳng định vai trò của âm nhạc trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống. Qua đó, góp phần đưa di sản âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế.

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