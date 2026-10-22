Hội tụ sắc màu âm nhạc phương Đông tại TP. Hồ Chí Minh

Giao lưu văn hóa âm nhạc qua những giai điệu phương Đông
Với chủ đề "Giai điệu phương Đông", chương trình do Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu những sắc màu âm nhạc truyền thống, tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng, qua đó lan tỏa bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia.
Thông qua âm sắc nhạc cụ, kỹ thuật diễn tấu và cảm xúc của người nghệ sĩ, mỗi tiết mục mang đến một câu chuyện văn hóa riêng. Sự khác biệt trong cách thể hiện, cùng những nét tương đồng giữa các nền âm nhạc, góp phần mở rộng sự hiểu biết và tăng cường kết nối văn hóa giữa các quốc gia.
Lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc đến bạn bè quốc tế
Hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, liên hoan tiếp tục khẳng định vai trò của âm nhạc trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống. Qua đó, góp phần đưa di sản âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế.
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