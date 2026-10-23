CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Trình diễn âm thanh ánh sáng ORYMI: Khi thực vật hòa mình cùng âm nhạc điện tử

KHANH PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Viện Pháp tại Việt Nam mang đến một sự kiện nghệ thuật độc đáo mang tên ORYMI - một không gian sắp đặt âm thanh tương tác với thực vật. Triển lãm mở ra góc nhìn mới lạ, nơi các tín hiệu sinh học vô hình từ cây cối được chuyển hóa thành những giai điệu sống động.

ORYMI: Hòa nhịp giữa thiên nhiên và công nghệ tương tác

Tại không gian trưng bày ORIMY, hệ thống cảm biến chuyên dụng được gắn trực tiếp lên cây để thu nhận các biến thiên điện sinh học. Những dữ liệu này sau đó được chuyển hóa thành tín hiệu điều khiển âm thanh và hình ảnh, biến những mảng xanh thành một dàn nhạc sống động với đa dạng chất liệu, sắc thái âm thanh.

Trình diễn âm thanh ánh sáng ORYMI: Khi thực vật hòa mình cùng âm nhạc điện tử - Ảnh 2.

ORYMI - một không gian sắp đặt âm thanh tương tác với thực vật

Đặc biệt, hệ thống hình ảnh video tương tác do nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang (Vietnam Media Lab) thiết kế giúp mở rộng trải nghiệm nghe - nhìn của công chúng. Hình ảnh và âm thanh sẽ phản hồi trực tiếp theo từng chuyển động của người xem trong không gian.

Trải nghiệm đồng sáng tạo cùng tác phẩm

ORYMI xóa nhòa ranh giới giữa người thưởng lãm và tác phẩm khi mời công chúng trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo âm thanh. Khi chạm vào cây, tương tác của người xem sẽ chi phối trực tiếp đến quá trình tạo ra âm thanh, trong khi chuyển động xung quanh tác động đến phần hình ảnh thị giác. Qua đó, con người, thực vật và công nghệ hòa quyện vào nhau trong một hệ sinh thái tương tác liên tục.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ âm nhạc điện tử Pháp

Dự án ORYMI được giới thiệu tại TP. Hồ Chí Minh qua màn kết hợp của hai nghệ sĩ âm nhạc điện tử Pháp là Baptiste Pierre và Leslie Morrier. Hoạt động dưới nghệ danh Ctrl Alt Supp, Baptiste Pierre chuyên tâm phát triển các dự án giao thoa giữa âm nhạc và nghệ thuật số, đặc biệt chú trọng đến âm thanh đắm chìm và không gian. Trong khi đó, Leslie Morrier là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ thiết kế âm thanh được đào tạo bài bản về âm nhạc cổ điển, với phong cách trải dài từ ambient, downtempo đến techno.

Trình diễn âm thanh ánh sáng ORYMI: Khi thực vật hòa mình cùng âm nhạc điện tử - Ảnh 1.

Hai nghệ sĩ âm nhạc điện tử Pháp là Baptiste Pierre và Leslie Morrier

Thông qua ORYMI, những tín hiệu vốn ẩn giấu từ thế giới thực vật đã trở thành chất liệu nghệ thuật đầy cảm hứng, mang đến một cách tiếp cận mới để con người quan sát và kết nối với thế giới tự nhiên thông qua lăng kính công nghệ.

Chương trình được tổ chức với sự hỗ trợ của Viện Pháp, Thuận Gia, Minh Long và đối tác tổ chức Galerie Quynh, Vietnam Media Lab.

Thông tin chi tiết về triển lãm:

Thời gian:

  • Ngày 23/10/2026: 10 giờ - 15 giờ.
  • Ngày 24 - 25/10/2026: 10 giờ - 19 giờ (Lượt vào cửa cuối cùng: 18 giờ 30).
  • Địa điểm: Galerie Quynh, số 118 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.
  • Giá vé: Vào cửa tự do.


Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Sanlé Sory ghi lại diện mạo Burkina Faso qua những bức ảnh sống động

Sanlé Sory ghi lại diện mạo Burkina Faso qua những bức ảnh sống động

Văn hóa - Giải trí 16:08 22/10/2026

(HTV) - Nhiếp ảnh gia Sanlé Sory ghi lại những đổi thay của Burkina Faso qua hàng triệu bức ảnh trong hơn sáu thập kỷ. Triển lãm “Colour Years” tại London giới thiệu một giai đoạn ít được biết đến trong sự nghiệp của ông, khi màu sắc trở thành phương tiện thể hiện phong cách sống và khát vọng của người dân Tây Phi.

Tom Cruise được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ

Tom Cruise được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ

Văn hóa - Giải trí 14:12 22/10/2026

(HTV) - Tài tử Tom Cruise sẽ nhận Giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI) tại buổi lễ ở Hollywood vào tháng 4 tới. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của nam diễn viên đối với ngành điện ảnh qua nhiều thập kỷ.

Nhà thiết kế Trung Đinh kể chuyện di sản Việt qua tà áo dài và nghệ thuật lụa | Sắc màu Việt Nam

Nhà thiết kế Trung Đinh kể chuyện di sản Việt qua tà áo dài và nghệ thuật lụa | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 13:05 22/10/2026

(HTV) - Kết hợp nghệ thuật vẽ tay trên lụa, kỹ thuật nhuộm loang ombre và cảm hứng từ làng nghề truyền thống, nhà thiết kế Trung Đinh đưa áo dài trở thành ngôn ngữ kể chuyện di sản, mở ra cách tiếp cận mới để quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 12:03 22/10/2026

(HTV) - Văn Phẩm và Ngọc Thủy cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân tại Bạn muốn hẹn hò, từ chuyện phân chia việc nhà đến nơi an cư sau kết hôn. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa tìm được sự kết nối đủ để tiến xa và cùng quyết định không bấm nút.

Xem thêm