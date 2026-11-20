Infantino nhận thêm sự ủng hộ từ khu vực Arab

Mới đây, UAFA tuyên bố ủng hộ Gianni Infantino tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch FIFA. Trong thông báo, tổ chức này ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của ông trong việc thúc đẩy sự phát triển của bóng đá thế giới trong thời gian lãnh đạo FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá các quốc gia Arab (UAFA) trong nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo (Ảnh: Reuters)

UAFA cũng đánh giá những thành quả từ Infantino cùng ban lãnh đạo FIFA đã góp phần duy trì đà phát triển của bóng đá trên phạm vi toàn cầu.

Được thành lập năm 1974, UAFA hiện đại diện cho 22 liên đoàn bóng đá quốc gia thuộc khu vực châu Phi và châu Á. Sự ủng hộ từ tổ chức này được xem là một lợi thế đối với Infantino trong quá trình vận động trước thềm cuộc bầu cử.

Cuộc đua Chủ tịch FIFA năm 2027 thêm đối thủ cạnh tranh với Infantino

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức năm 2016, Infantino phải đối mặt với các đối thủ tranh cử. Trước đó, ông đều tái đắc cử mà không có đối thủ vào các năm 2019 và 2023.

Gianni Infantino giữ cương vị Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và đang hướng đến nhiệm kỳ lãnh đạo tiếp theo sau cuộc bầu cử năm 2027 (Ảnh: Reuters)

Dù nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều tổ chức bóng đá, Infantino vẫn đối mặt với những chỉ trích liên quan đến đề xuất FIFA Forward Enterprise (FFE).

Kế hoạch này từng hướng đến việc thu hút vốn đầu tư tư nhân vào một pháp nhân mới, nắm quyền kiểm soát các quyền thương mại gắn với những giải đấu lớn của FIFA, trong đó có World Cup.

Hai ứng viên trong cuộc cạnh tranh với Gianni Infantino ở cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027 (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, đề xuất không được triển khai sau khi vấp phải nhiều phản đối và làm dấy lên những lời kêu gọi ông từ chức.

Trước cuộc đua sắp tới, Infantino gửi lời chúc tốt đẹp đến các ứng viên, đồng thời kêu gọi một kỳ bầu cử diễn ra trên tinh thần tôn trọng, công bằng và hướng đến sự phát triển chung của bóng đá thế giới.

Liên đoàn Bóng đá các quốc gia Arab (UAFA), tổ chức đại diện cho 22 liên đoàn bóng đá, tuyên bố ủng hộ Gianni Infantino tái tranh cử Chủ tịch FIFA (Ảnh: Reuters)

Với sự tham gia của ba ứng viên, cuộc bầu cử năm 2027 được dự báo sẽ thu hút nhiều sự chú ý, trong bối cảnh các liên đoàn thành viên có những quan điểm khác nhau về định hướng quản trị và tương lai của FIFA.

Nguồn tin: Reuters