Lewis Hamilton chấm dứt cơn khát pole, đưa Ferrari lên vị trí xuất phát đầu tiên tại Mexico

Hamilton bứt phá ở vòng chạy quyết định

Trong phiên phân hạng ngày 31/10 tại đường đua Autódromo Hermanos Rodríguez, Hamilton hoàn thành vòng chạy nhanh nhất với thời gian 1 phút 16,514 giây. George Russell của Mercedes bám sát phía sau với thành tích 1 phút 16,523 giây, trong khi Charles Leclerc xếp thứ ba, kém Hamilton 0,119 giây.

Kết quả này càng có ý nghĩa khi Hamilton trải qua cuối tuần không thuận lợi. Tay đua 41 tuổi gặp sự cố mất công suất trong buổi tập ngày thứ Sáu, khiến anh phải dừng xe và bỏ lỡ cơ hội hoàn thành các vòng chạy dài để đánh giá chiếc xe.

Lewis Hamilton ăn mừng sau khi giành pole tại Mexico City Grand Prix ngày 31/10/2026 (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, đội ngũ Ferrari đã điều chỉnh thiết lập xe hiệu quả trước phiên phân hạng. Hamilton cải thiện thành tích ở lượt chạy cuối cùng tại vòng phân hạng thứ ba (Q3), vượt qua Russell để giành vị trí xuất phát đầu tiên.

“Tôi thực sự không biết nói gì lúc này. Chúng tôi đã làm việc rất tốt với thiết lập xe trong suốt cuối tuần. Đây là một cảm giác đặc biệt khi giành pole tại Mexico” - Hamilton chia sẻ.

Đây là pole đầu tiên của Hamilton kể từ chặng Hungary năm 2023 và cũng là lần đầu tiên anh đạt thành tích này trong màu áo Ferrari. Ở tuổi 41, tay đua người Anh trở thành người giành pole lớn tuổi nhất kể từ Mario Andretti năm 1982.

Antonelli tiến gần chức vô địch thế giới

Phía sau hai tay đua dẫn đầu, Leclerc xếp thứ ba, Max Verstappen đứng thứ tư và Kimi Antonelli đạt thành tích phân hạng nhanh thứ năm. Tuy nhiên, Verstappen sẽ bị lùi một vị trí xuất phát do án phạt, giúp Antonelli vươn lên vị trí thứ tư trên vạch xuất phát.

Tay đua trẻ người Italy đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân và chỉ cần cán đích trong tốp 9 tại Mexico City Grand Prix là có thể trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử F1. Nếu đạt được mục tiêu này, Antonelli cũng sẽ trở thành tay đua Italy đầu tiên vô địch thế giới kể từ năm 1953.

Hamilton đưa Ferrari lên vị trí xuất phát đầu tiên với thành tích 1 phút 16,514 giây (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Lando Norris chỉ xếp thứ sáu, còn Oscar Piastri không thể vượt qua vòng phân hạng thứ hai và sẽ xuất phát từ vị trí thứ 13. Fernando Alonso cũng gặp sự cố kỹ thuật, phải dừng xe trong phiên phân hạng đầu tiên.

Chặng Mexico City Grand Prix sẽ diễn ra ngày 1/11 tại đường đua Autódromo Hermanos Rodríguez. Với lợi thế pole, Hamilton có cơ hội cạnh tranh chiến thắng, đồng thời hướng đến mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng cá nhân và giúp Ferrari tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.

Nguồn: Reuters