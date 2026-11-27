Ngày 26/11, tại Di tích An Sơn Miếu, đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh, Lễ giỗ Bà Phi Yến bước vào ngày lễ chính sau chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng diễn ra từ ngày 24/11.

Các thành viên ban nghi lễ thực hiện nghi thức truyền thống trong lễ giỗ chính Bà Phi Yến

Lễ giỗ Bà Phi Yến trang nghiêm

Theo truyền thuyết dân gian được lưu truyền tại Côn Đảo, Bà Phi Yến là nhân vật được người dân tưởng nhớ bởi phẩm hạnh và tiết nghĩa. Qua nhiều thế hệ, hình tượng Bà trở thành một phần trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng cư dân trên đảo.

Đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng trong khuôn khổ Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 241

Mở đầu lễ giỗ chính là tiết mục múa khai lễ, tái hiện câu chuyện về cuộc đời Bà Phi Yến. Tiếp đó, các nghi thức dâng hương, chầu thỉnh Bà và tế lễ được thực hiện trang trọng theo phong tục truyền thống.

Sau phần tế lễ, các đoàn đại diện khu dân cư lần lượt dâng lễ vật, bày tỏ lòng thành kính và tri ân. Đông đảo người dân, du khách cũng đến An Sơn Miếu thắp hương, cầu mong bình an cho gia đình và quê hương.

Các đoàn đại diện và người dân tham dự nghi thức dâng hương, tưởng nhớ Bà Phi Yến tại An Sơn Miếu

Bà Trần Thị Dương, người dân đặc khu Côn Đảo, chia sẻ việc tổ chức lễ giỗ hằng năm nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời trao truyền cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa gắn với tín ngưỡng dân gian và bản sắc dân tộc.

Lễ giỗ Bà Phi Yến gắn kết cộng đồng

Bên cạnh các nghi thức tín ngưỡng, lễ giỗ còn là dịp để cộng đồng cùng tham gia tổ chức, duy trì những phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Chị Đặng Thị Hằng, người dân đặc khu Côn Đảo, cho biết các đoàn thể và người dân đều tự nguyện tham gia chuẩn bị, tổ chức lễ giỗ. Sự hiện diện đông đảo của du khách cũng mang lại niềm vui cho cộng đồng địa phương.

Đối với du khách, lễ hội mở ra cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của cư dân Côn Đảo. Chị Đỗ Thị Ngọc Ánh, một du khách tham dự, bày tỏ ấn tượng trước không khí trang nghiêm của buổi lễ và sự thân thiện của người dân.

Chứng nhận Lễ giỗ Bà Phi Yến được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trong khi đó, du khách Sirje chia sẻ đây là lần đầu tiên chị tham dự một lễ hội như vậy. Chị đặc biệt yêu thích không khí náo nhiệt, sắc màu lễ hội và những trải nghiệm ẩm thực tại địa phương.

Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến là một sinh hoạt văn hóa dân gian tiêu biểu của Côn Đảo.

Qua 241 lần tổ chức, lễ hội tiếp tục được cộng đồng gìn giữ và phát huy thông qua các nghi thức thờ cúng, hoạt động văn hóa và sinh hoạt tập thể. Đây cũng là dịp để người dân và du khách cùng tìm hiểu những câu chuyện dân gian, phong tục và ký ức văn hóa gắn với vùng đất Côn Đảo.