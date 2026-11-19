Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển công tác an sinh xã hội của Thành phố.

Thành kính tưởng niệm các bậc lão thành cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn công tác do đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Bác sĩ Phùng Văn Cung - nguyên Chủ tịch lâm thời Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Bác sĩ Phùng Văn Cung

Hoạt động dâng hương thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với những đóng góp của các bậc lão thành cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ Mặt trận hôm nay.

Tri ân những đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm ông Trần Thành Long - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Tô Thị Bích Châu và Trần Kim Yến.

Hoạt động tri ân thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại các nơi đến thăm, đoàn bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo Mặt trận đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác an sinh xã hội của Thành phố.

Những cuộc gặp gỡ là dịp để ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của công tác Mặt trận, đồng thời thể hiện sự kế thừa, tiếp nối những giá trị tốt đẹp đã được các thế hệ đi trước vun đắp.

Thông qua hoạt động tri ân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp sức mạnh các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.