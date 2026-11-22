Sao nhập ngũ: Lắng nghe chuyện vươn khơi và trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

Trong tập 15 Sao nhập ngũ 2026, tổ dân vận gồm Thúy Ngân, Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh nhanh chóng hòa vào nhịp trò chuyện gần gũi với bà con ngư dân neo đậu tại Trường Sa. Qua từng lời thăm hỏi, các chiến sĩ mới thấu hiểu thêm những nhọc nhằn phía sau mỗi chuyến ra khơi dài ngày: có tàu đi biển nhiều ngày nhưng sản lượng chưa đạt chỉ tiêu, nỗi lo bảo quản hải sản tươi hay chờ tàu hậu cần thu mua giữa biển lớn.

Bên mâm hải sản tươi vừa đánh bắt cùng món ốc hăng giòn ngọt đặc trưng của vùng biển Trường Sa, khoảng cách giữa nghệ sĩ và ngư dân dường như xóa nhòa (Viettel Media)

Song song với việc chia sẻ đời sống, tổ công tác cũng tuyên truyền các quy định pháp luật trên biển và thông tin về chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân - luôn sẵn sàng hỗ trợ y tế, sửa chữa tàu thuyền và cứu hộ cứu nạn kịp thời. Nhận thấy lá cờ trên mũi tàu đã bạc màu, sờn rách vì nắng gió, Thúy Ngân chủ động trao tặng lá cờ Tổ quốc mới, gửi gắm lời chúc bình an để mỗi con tàu tiếp tục là một "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền giữa trùng khơi.

Nhờ sự đồng hành của lực lượng chức năng, bà con luôn có chỗ dựa khi gặp sự cố trên biển, từ hỗ trợ y tế, sửa chữa tàu thuyền đến cứu hộ cứu nạn kịp thời (Viettel Media)

Ấm áp tình quân dân tại khu dân cư và tiếng cười trẻ thơ trên đảo

Ở một hướng khác, tổ dân vận thứ hai gồm Erik (Trung Thành), Minh Trang, Châu Bùi và Văn Mai Hương lại hành quân xuống thăm các hộ gia đình đang sinh sống ngay trên đảo Trường Sa. Tại đây, dàn nghệ sĩ thích thú tham quan những luống rau xanh mướt do người dân tự tay chăm bón giữa nắng gió, đồng thời mang bánh kẹo, phụ kiện xinh xắn làm quà cho các em nhỏ.

Không khí khu dân cư trở nên rộn ràng khi các chiến sĩ mới hóa thân thành những "thầy giáo, cô giáo" bất đắc dĩ (Viettel Media)

Minh Trang và Châu Bùi kiên nhẫn ngồi dưới tán cây hướng dẫn các bé vẽ tranh, lắng nghe những ước mơ hồn nhiên như sau này lớn lên trở thành cô giáo để quay lại dạy học cho các bạn nhỏ trên đảo. Trong khi đó, Erik và Văn Mai Hương nhiệt tình tập hát, dàn dựng tiết mục múa cùng các em qua giai điệu trong trẻo về chú bộ đội hải quân, khép lại một buổi chiều dân vận đong đầy cảm xúc và sự gắn kết bền chặt giữa quân với dân.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=w0SlOOCfi3c&t=4s