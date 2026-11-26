Lan tỏa yêu thương từ mái ấm Từ Tâm

Có những mái nhà được gắn kết không chỉ bởi tình thân, mà còn bằng sự đồng cảm và sẻ chia giữa những con người xa lạ. Ở đó, trẻ nhỏ có thêm người chăm sóc, người cao tuổi có người bầu bạn, mỗi người cùng góp một phần yêu thương để tạo nên một gia đình ấm áp. Mái ấm Từ Tâm Nhân Ái tại xã Thường Tân đang duy trì một mô hình chăm sóc đặc biệt như thế, mang đến điểm tựa cho những hoàn cảnh cần được chở che trong cuộc sống.

Mỗi người tìm đến Từ Tâm Nhân Ái đều có một hoàn cảnh riêng cần được sẻ chia

Những "Chiến binh" dọn rác biển

Khi bình minh vừa thức dậy hay khi hoàng hôn dần xuống trên dải cát trắng mịn màng, nhiều bãi biển phía đông thành phố cũng xuất hiện những vệt bánh xe của các phương tiện sàng lọc rác biển. Đây được xem như những "chiến binh" thầm lặng, dần thay thế đội ngũ nhân viên vệ sinh môi trường gạn đục khơi trong, trả lại vẻ đẹp nguyên sơ và sự bình yên cho dải bờ biển đẹp của thành phố.

Giữa bờ cát rộng lớn, cỗ máy cần mẫn lăn bánh, gánh vác phần việc nặng nhọc cho hàng chục công nhân vệ sinh

TP. Hồ Chí Minh tăng tuyển lao động dịp cuối

Nhu cầu tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến tăng thêm từ 45.000 đến 50.000 vị trí trong giai đoạn cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập, đồng thời giúp doanh nghiệp bổ sung nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử, sản xuất, chế biến, xây dựng, logistics và dịch vụ

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 26/11/2026.