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Văn hóa - Giải trí

Lan tỏa tinh thần đoàn kết qua chương trình “Linh Xuân chung bước nghĩa tình”

THUẦN - HOÀNG, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “Linh Xuân chung bước nghĩa tình” lần thứ II năm 2026. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trong năm 2027.

Chung bước đồng hành, lan tỏa nghĩa tình

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Linh Xuân tổ chức chương trình đi bộ đồng hành "Linh Xuân chung bước nghĩa tình" lần thứ II năm 2026.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết qua chương trình “Linh Xuân chung bước nghĩa tình” - Ảnh 1.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết qua chương trình “Linh Xuân chung bước nghĩa tình” - Ảnh 2.

Đại diện phường Linh Xuân phát biểu tại chương trình đi bộ đồng hành “Linh Xuân chung bước nghĩa tình” lần thứ II năm 2026

Không chỉ khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, chương trình còn góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy tinh thần tương thân tương ái. Thông qua hoạt động, địa phương vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo trong năm 2027.

Hướng đến chăm lo an sinh xã hội năm 2027

Với phương châm "Mọi người, mọi nhà đều có Tết - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phường Linh Xuân dự kiến triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trong năm 2027.

Trong đó, địa phương đặt mục tiêu trao tặng 2.000 phần quà chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi, tổ chức chương trình "Những chuyến xe vui Tết" và sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết qua chương trình “Linh Xuân chung bước nghĩa tình” - Ảnh 3.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết qua chương trình “Linh Xuân chung bước nghĩa tình” - Ảnh 4.

Đông đảo cán bộ và người dân tham gia chương trình đi bộ đồng hành, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia vì cộng đồng

Bên cạnh đó, phường Linh Xuân dự kiến trao 50 phương tiện sinh kế, 500 suất học bổng, 200 thẻ bảo hiểm y tế và 800 thẻ khám bệnh miễn phí. Đồng thời, 2.000 phần quà sẽ được trao đến công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng đặt mục tiêu xây dựng một công viên hoa, góp phần tạo không gian xanh phục vụ cộng đồng.

Huy động nguồn lực, chung tay vì cộng đồng

Phường Linh Xuân đã tiếp nhận 998 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân cũng đăng ký ủng hộ các chương trình an sinh xã hội năm 2027 với tổng giá trị tương đương 3 tỷ 430 triệu đồng.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết qua chương trình “Linh Xuân chung bước nghĩa tình” - Ảnh 5.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết qua chương trình “Linh Xuân chung bước nghĩa tình” - Ảnh 6.

Các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp nguồn lực an sinh xã hội và tham gia hoạt động trồng cây xanh tại phường Linh Xuân

Nguồn lực vận động là cơ sở để địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và xây dựng cộng đồng Linh Xuân ngày càng nghĩa tình.

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