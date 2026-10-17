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Giáo dục

Lan tỏa tính nhân văn từ chương trình "Cùng em trưởng thành" tại TP. Hồ Chí Minh

PHƯƠNG THANH, TẤN PHA, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh vừa triển khai chương trình "Cùng em trưởng thành" giai đoạn 2026 – 2030. Chương trình nhằm huy động sức mạnh cộng đồng để bảo vệ, chăm sóc toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình "Cùng em trưởng thành" được xây dựng và triển khai theo phương châm "Một em - Một hồ sơ - Một kế hoạch đồng hành - Một hành trình trưởng thành". Điểm khác biệt của mô hình là không chỉ hỗ trợ tài chính đơn thuần mà quan tâm toàn diện đến điều kiện sống, việc học tập, đời sống tinh thần, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho từng trường hợp cụ thể.

Lan tỏa tính nhân văn từ chương trình Cùng em trưởng thành tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Lan tỏa tính nhân văn từ chương trình Cùng em trưởng thành tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Lan tỏa tính nhân văn từ chương trình Cùng em trưởng thành tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Chợ Quán trao bảng hỗ trợ chăm lo toàn diện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các Ban công tác Mặt trận tại các khu phố đã chủ động khảo sát, xác minh đúng hoàn cảnh và nhu cầu của từng em, trong đó ưu tiên những học sinh có nguy cơ phải nghỉ học để lao động kiếm sống. Từ đó, địa phương vận động nguồn quỹ từ các nhà hảo tâm để trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập và trang bị kỹ năng sống. Sự đồng hành này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, mang lại điểm tựa tinh thần vững chắc để các em vượt qua tự ti, an tâm đến trường.
Trong năm 2026, chương trình đã lựa chọn 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Chợ Quán để tiến hành chăm lo toàn diện. Các đoàn thể địa phương cũng phân công lực lượng trực tiếp theo sát, tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm rèn luyện sự tự tin.

Lan tỏa tính nhân văn từ chương trình Cùng em trưởng thành tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu tại Lễ phát động chương trình "Cùng em trưởng thành" giai đoạn 2026 – 2030 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Quán tổ chức

Với thông điệp "Cùng phát hiện - Cùng chia sẻ - Cùng học tập - Cùng trưởng thành và Cùng đến đích", chương trình "Cùng em trưởng thành" thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Việc hỗ trợ kéo dài cho đến khi các em hoàn thành học vấn, có nghề nghiệp ổn định và tự lập cuộc sống không chỉ giúp các em xây dựng tương lai mà còn góp phần đào tạo những công dân có ích cho xã hội.

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