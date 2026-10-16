CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Giáo dục

Học sinh tìm hiểu lịch sử qua câu chuyện những nữ anh hùng

MINH PHƯƠNG, HOÀNG LINH, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Thông qua những câu chuyện chân thực từ nhân chứng lịch sử, chuyên đề “Biết ơn những người nữ anh hùng” tại Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Định giúp học sinh hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với đất nước.

Đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh

Hướng đến kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Định, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng", tạo cơ hội để học sinh gặp gỡ nhân chứng lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về hành trình đấu tranh cách mạng và sự hy sinh của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Học sinh tìm hiểu lịch sử qua câu chuyện những nữ anh hùng- Ảnh 1.

Học sinh tham gia giao lưu trong chuyên đề giáo dục truyền thống, tìm hiểu về những tấm gương nữ anh hùng của dân tộc

Tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã chia sẻ về quá trình tham gia cách mạng, những năm tháng tù đày tại Côn Đảo cùng tình đồng chí, đồng đội trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Qua những câu chuyện từ chính người trong cuộc, học sinh có dịp hiểu sâu sắc hơn về ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của các chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là những nữ tù chính trị. Lịch sử nhờ đó không chỉ hiện lên qua những trang sách mà còn trở nên gần gũi, sinh động thông qua ký ức và trải nghiệm của nhân chứng.

Học sinh tìm hiểu lịch sử qua câu chuyện những nữ anh hùng- Ảnh 2.

Học sinh biểu diễn văn nghệ tại chuyên đề “Biết ơn những người nữ anh hùng”, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn các thế hệ đi trước

Em Trương Châu Thủy, học sinh Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Định, chia sẻ rằng những câu chuyện của bà Trương Mỹ Hoa giúp em hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời tiếp nhận lời nhắn nhủ của thế hệ đi trước để nỗ lực học tập và rèn luyện.

Đổi mới hình thức giáo dục truyền thống

Điểm nhấn của chuyên đề là cách tổ chức giao lưu cởi mở, gần gũi. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua hình thức thuyết trình, học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi với khách mời, tham gia các trò chơi giao lưu và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật gắn với nội dung chương trình.

Học sinh tìm hiểu lịch sử qua câu chuyện những nữ anh hùng- Ảnh 3.

Đại biểu phát biểu, chia sẻ tại chuyên đề “Biết ơn những người nữ anh hùng”

Theo cô Lê Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Định, việc tạo ra không gian giao lưu trực tiếp giúp học sinh tiếp cận các câu chuyện lịch sử một cách thực tế, tự nhiên và dễ tiếp thu hơn. Sự kết hợp giữa chia sẻ của khách mời, âm nhạc và hoạt động tương tác góp phần khơi gợi cảm xúc, tăng sự chủ động của học sinh trong quá trình tiếp nhận kiến thức.

Bên cạnh giáo dục truyền thống, chương trình còn đề cập đến vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc hình thành nhân cách, định hướng thẩm mỹ và xây dựng khả năng lựa chọn, tiếp nhận các sản phẩm văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc đưa các anh hùng cách mạng, nhân chứng lịch sử và văn nghệ sĩ đến giao lưu tại trường học góp phần cụ thể hóa định hướng tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Qua những câu chuyện chân thực và các tiết mục âm nhạc, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội nuôi dưỡng cảm xúc, trân trọng những giá trị lịch sử và truyền thống dân tộc.

Học sinh tìm hiểu lịch sử qua câu chuyện những nữ anh hùng- Ảnh 4.

Đại biểu, giáo viên và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chuyên đề “Biết ơn những người nữ anh hùng”

Chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng" góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống trong nhà trường, giúp những trang sử hào hùng của dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ. Từ đó, lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở sự ghi nhớ quá khứ mà còn trở thành động lực để học sinh nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tin liên quan

Ngành Giáo dục TP.HCM kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Ngành Giáo dục TP.HCM kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Đại học Mở TP.HCM kỷ niệm 30 năm thành lập khoa "Phụ nữ học"

Đại học Mở TP.HCM kỷ niệm 30 năm thành lập khoa "Phụ nữ học"

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Xã hội 05:00 16/10/2026

(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Xã hội 19:13 16/10/2026

(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 08:03 16/10/2026

(HTV) - Tập 3 The Masked Singer 2026 chào đón Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng 5 mascot mới: BÒ SỮA ACHU, HEO MÁ HỒNG, KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG. Những màn tung hứng hài hước, manh mối khó đoán và giọng hát đầy bất ngờ hứa hẹn khiến ban cố vấn liên tục đổi đáp án.

Xem thêm