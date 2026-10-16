Học sinh tìm hiểu lịch sử qua câu chuyện những nữ anh hùng

Đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh

Hướng đến kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Định, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng", tạo cơ hội để học sinh gặp gỡ nhân chứng lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về hành trình đấu tranh cách mạng và sự hy sinh của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Học sinh tham gia giao lưu trong chuyên đề giáo dục truyền thống, tìm hiểu về những tấm gương nữ anh hùng của dân tộc

Tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã chia sẻ về quá trình tham gia cách mạng, những năm tháng tù đày tại Côn Đảo cùng tình đồng chí, đồng đội trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Qua những câu chuyện từ chính người trong cuộc, học sinh có dịp hiểu sâu sắc hơn về ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của các chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là những nữ tù chính trị. Lịch sử nhờ đó không chỉ hiện lên qua những trang sách mà còn trở nên gần gũi, sinh động thông qua ký ức và trải nghiệm của nhân chứng.

Học sinh biểu diễn văn nghệ tại chuyên đề “Biết ơn những người nữ anh hùng”, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn các thế hệ đi trước

Em Trương Châu Thủy, học sinh Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Định, chia sẻ rằng những câu chuyện của bà Trương Mỹ Hoa giúp em hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời tiếp nhận lời nhắn nhủ của thế hệ đi trước để nỗ lực học tập và rèn luyện.

Đổi mới hình thức giáo dục truyền thống

Điểm nhấn của chuyên đề là cách tổ chức giao lưu cởi mở, gần gũi. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua hình thức thuyết trình, học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi với khách mời, tham gia các trò chơi giao lưu và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật gắn với nội dung chương trình.

Đại biểu phát biểu, chia sẻ tại chuyên đề “Biết ơn những người nữ anh hùng”

Theo cô Lê Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Định, việc tạo ra không gian giao lưu trực tiếp giúp học sinh tiếp cận các câu chuyện lịch sử một cách thực tế, tự nhiên và dễ tiếp thu hơn. Sự kết hợp giữa chia sẻ của khách mời, âm nhạc và hoạt động tương tác góp phần khơi gợi cảm xúc, tăng sự chủ động của học sinh trong quá trình tiếp nhận kiến thức.

Bên cạnh giáo dục truyền thống, chương trình còn đề cập đến vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc hình thành nhân cách, định hướng thẩm mỹ và xây dựng khả năng lựa chọn, tiếp nhận các sản phẩm văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc đưa các anh hùng cách mạng, nhân chứng lịch sử và văn nghệ sĩ đến giao lưu tại trường học góp phần cụ thể hóa định hướng tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Qua những câu chuyện chân thực và các tiết mục âm nhạc, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội nuôi dưỡng cảm xúc, trân trọng những giá trị lịch sử và truyền thống dân tộc.

Đại biểu, giáo viên và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chuyên đề “Biết ơn những người nữ anh hùng”

Chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng" góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống trong nhà trường, giúp những trang sử hào hùng của dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ. Từ đó, lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở sự ghi nhớ quá khứ mà còn trở thành động lực để học sinh nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.