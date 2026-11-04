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Văn hóa - Giải trí

Lan tỏa “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026

THANH THỦY
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(HTV) - Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026, nhằm khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, đồng thời phát hiện và tôn vinh những giá trị âm nhạc độc đáo trong đời sống.

Chương trình được triển khai nhằm tìm kiếm, giới thiệu những giai điệu, âm thanh và câu chuyện âm nhạc được khơi nguồn từ thực tiễn cuộc sống. Qua đó, phản ánh bức tranh đa dạng, phong phú của âm nhạc Việt Nam trên các phương diện vùng miền, dân tộc và thế hệ; tạo cơ hội để các cá nhân, cộng đồng thể hiện khả năng sáng tạo, chia sẻ những thanh âm mang dấu ấn riêng của quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Lan tỏa “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026 - Ảnh 1.

Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, "Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống" còn hướng tới mục tiêu quảng bá các giá trị âm nhạc truyền thống và đương đại, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống xã hội. Đặc biệt, những tư liệu, sản phẩm âm nhạc được giới thiệu thông qua chương trình sẽ góp phần hình thành nguồn dữ liệu có giá trị, phục vụ công tác bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Chương trình "Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống" kỳ vọng tạo sức lan tỏa sâu rộng, khuyến khích cộng đồng cùng khám phá, lưu giữ và chia sẻ những thanh âm đặc sắc trong đời sống, qua đó góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam.

Thông tin chi tiết, thể lệ và cách thức tham gia chương trình được đăng tải tại website: https://thanham.vn và  hoặc quét mã QR (hình bên dưới).

Lan tỏa “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026 - Ảnh 2.


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