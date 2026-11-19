Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tôn vinh giá trị di sản và khát vọng sáng tạo văn hóa đô thị

Thông qua hệ thống tranh cổ động, hình ảnh tư liệu và các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trang trọng tại không gian công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi, triển lãm góp phần tôn vinh những giá trị di sản văn hóa quý báu được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đồng thời, sự kiện khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa truyền thống, khát vọng sáng tạo không ngừng cũng như những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa của TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu và người dân tham dự Lễ khai mạc triển lãm tôn vinh các giá trị di sản và thành tựu phát triển công nghiệp văn hóa của TP. Hồ Chí Minh

Đón nhận không khí phấn khởi của sự kiện, bà Nguyễn Thùy Phương Châu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Nhuận cho rằng địa phương nên duy trì nhiều chương trình tương tự và thu hút thêm đông đảo thanh niên trẻ tham dự nhằm giáo dục sâu rộng về cội nguồn, bởi văn hóa chính là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Người dân tham quan hình ảnh nghệ thuật truyền thống trưng bày tại triển lãm

Ra mắt Câu lạc bộ Thư pháp TP. Hồ Chí Minh

Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật thư pháp phục vụ khách tham quan tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, Câu lạc bộ Thư pháp TP. Hồ Chí Minh cũng chính thức ra mắt và công nhận Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 7 thành viên. Theo nghệ nhân thư pháp Gia Linh, việc lồng ghép nghệ thuật thư pháp vào các chương trình văn hóa cộng đồng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các thế hệ mai sau dễ dàng tiếp cận, qua đó nhân rộng và tôn vinh nét đẹp truyền thống này.

Các nghệ sĩ trình diễn hát dân ca quan họ trên sân khấu Lễ khai mạc Triển lãm ảnh

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các câu lạc bộ và đội nhóm trực thuộc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP. Hồ Chí Minh còn mang đến nhiều tiết mục giao lưu biểu diễn đặc sắc. Chuỗi hoạt động thiết thực này góp phần nâng cao khả năng sáng tạo, tham gia và thụ hưởng văn hóa của nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhằm xây dựng nếp sống văn minh cùng môi trường văn hóa lành mạnh trong đời sống xã hội.