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Công nghệ

Lan tỏa đam mê sáng tạo qua cuộc thi Robotics toàn quốc

KIỀU LAN, XUÂN HẠO, MINH KHANG
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(HTV) - Tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026.

276 đội thi tranh tài tại vòng chung kết Robotics toàn quốc

Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ 276 đội thi với 517 thí sinh đến từ 19 tỉnh, thành phố. Các đội tranh tài ở 4 bảng với những chủ đề khác nhau. Trong đó, bảng R1, R2 và R3 thi đấu theo chủ đề “Star Cruise - Hành trình liên ngân hà”; bảng R4 tập trung vào chủ đề “Xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại”.

Lan tỏa đam mê sáng tạo qua cuộc thi Robotics toàn quốc - Ảnh 1.
Lan tỏa đam mê sáng tạo qua cuộc thi Robotics toàn quốc - Ảnh 2.

Vòng chung kết quy tụ 276 đội thi với 517 thí sinh đến từ 19 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 4 bảng đấu

Thông qua các thử thách trên sa bàn, thí sinh vận dụng kiến thức kỹ thuật và tư duy sáng tạo để thiết kế, lập trình, điều khiển robot hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi bảng thi có chủ đề và yêu cầu riêng, đặt ra những thử thách khác nhau trong quá trình vận hành robot. Qua đó, thí sinh có cơ hội vận dụng kiến thức đã học, phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi và thể hiện năng lực qua những phần thi đòi hỏi khả năng lập trình, xử lý tình huống.

Robotics khơi dậy đam mê khoa học, sáng tạo trong học sinh

Thí sinh Nguyễn Nho Thanh Phong đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết em ấn tượng với những mẫu robot mới lạ tại cuộc thi. Việc đạt giải là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực của bản thân, đồng thời cuộc thi cũng mang đến cơ hội tiếp thu kiến thức và kết nối với bạn bè có cùng đam mê.

Thí sinh tập trung thiết kế, vận hành robot trong các thử thách và tham dự lễ tổng kết, trao giải cuộc thi

Trong khi đó, em Nguyễn Hữu Hoài Nghĩa, thí sinh đến từ tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao tính sáng tạo và công bằng của cuộc thi. Sau hành trình từ các vòng thi khu vực đến cấp quốc gia, em có thêm cơ hội thể hiện năng lực lập trình và xử lý tình huống. Đây cũng là trải nghiệm giúp thí sinh tích lũy thêm kinh nghiệm qua quá trình tranh tài ở nhiều cấp độ.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các đơn vị xuất sắc, đồng thời trao giải cho những đội thi và cá nhân đạt thành tích nổi bật ở cả 4 bảng.

Qua 6 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi khoa học công nghệ dành cho học sinh. Cuộc thi góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo, rèn luyện tư duy, tính kiên trì và kỹ năng làm việc nhóm; đồng thời thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường. Thông qua sân chơi này, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ và từng bước phát triển năng lực sáng tạo ngay từ môi trường học đường.


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