Lamar Jackson dự kiến nghỉ thi đấu 6–10 tuần vì chấn thương (Ảnh: Reuters)

Lamar Jackson, tiền vệ của CLB Baltimore Ravens, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 6–10 tuần vì chấn thương ngón tay cái. Thông tin được HLV trưởng Jesse Minter công bố ngày 13/11.

Jackson gặp chấn thương trong trận đấu với Buffalo Bills hôm 1/11. Tình huống xảy ra ngay ở pha tấn công đầu tiên của Ravens, khi bàn tay ném bóng của anh va chạm với mũ bảo hiểm của một cầu thủ đối phương. Ngôi sao người Mỹ sau đó rời sân và phải phẫu thuật.

Theo HLV Minter, thời gian hồi phục cụ thể còn phụ thuộc vào tiến triển của cầu thủ. Tuy nhiên, những chấn thương dạng gãy và trật khớp cần phẫu thuật thường mất khoảng 6–10 tuần để lành.

Đây là lần thứ hai Jackson phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trong mùa giải 2026. Trước đó, anh vắng mặt ba trận do chấn thương mắt cá chân gặp phải trong cuộc đối đầu Tennessee Titans ở tuần thi đấu thứ tư. Sau khi trở lại, Jackson chỉ thi đấu được một pha bóng trước khi gặp sự cố ở trận gặp Buffalo Bills.

Dù vậy, khả năng Jackson trở lại trong mùa giải năm nay vẫn chưa bị loại trừ. Điều này phụ thuộc vào quá trình hồi phục và cơ hội cạnh tranh suất vào vòng play-off của Baltimore Ravens.

Hiện Ravens đang trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp, đứng cuối bảng AFC North với thành tích 4 thắng, 5 thua. Đội bóng sẽ tiếp đón Los Angeles Chargers vào ngày 16/11.

Nguồn: Reuters