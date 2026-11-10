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Thể thao

Granit Xhaka chia tay đội tuyển Thụy Sĩ trước thềm UEFA Nations League do chấn thương

THIÊN BÌNH, BẢO QUYÊN
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Ngày 9/11, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ thông báo tiền vệ Granit Xhaka buộc phải rút lui khỏi đợt hội quân đội tuyển quốc gia do chấn thương ở bắp chân. Sự cố này khiến cầu thủ 34 tuổi lỡ hẹn hai trận cuối bảng B1 Nations League.

Granit Xhaka gặp chấn thương trước thềm UEFA Nations League

Ngày 9/11, trước thềm UEFA Nations League, đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ xác nhận: "Cầu thủ Granit Xhaka buộc phải rút lui khỏi đợt hội quân của đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ vì chấn thương ở bắp chân".

Granit Xhaka chia tay đội tuyển Thụy Sĩ trước thềm UEFA Nations League do chấn thương - Ảnh 1.

Tiền vệ Granit Xhaka buộc phải chia tay đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ trước hai trận cuối vòng bảng B1 Nations League (Ảnh: Reuters)

Sự cố thể lực này xảy ra ngay sau khi tiền vệ 34 tuổi vừa được HLV Murat Yakin điền tên trở lại vào danh sách triệu tập. Trước đó, ở loạt trận hồi tháng 10 gặp đội tuyển Scotland, Slovenia và Bắc Macedonia, ngôi sao kỳ cựu Granit Xhaka đã không góp mặt sau khi vướng vào bê bối sở hữu giấy chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19 giả vào năm 2022.

Granit Xhaka chia tay đội tuyển Thụy Sĩ trước thềm UEFA Nations League do chấn thương - Ảnh 2.

Chấn thương xảy ra ngay sau khi tiền vệ Granit Xhaka vừa được HLV Murat Yakin điền tên vào danh sách triệu tập (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ tại UEFA Nations League

Việc thiếu vắng cầu thủ đã có 152 lần khoác áo đội tuyển quốc gia là tổn thất đáng kể cho tuyến giữa của Thụy Sĩ trong giai đoạn khép lại vòng bảng.

Granit Xhaka chia tay đội tuyển Thụy Sĩ trước thềm UEFA Nations League do chấn thương - Ảnh 3.

Trong giai đoạn khép lại vòng bảng, sự thiếu vắng của cầu thủ Granit Xhaka là tổn thất đáng kể cho tuyến giữa của đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)

Theo lịch thi đấu bảng B1 UEFA Nations League, đoàn quân của HLV Murat Yakin sẽ làm đội khách trên sân của Slovenia tại thành phố Maribor vào thứ Sáu tuần này. Sau đó, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ trở về sân nhà tại St. Gallen để tiếp đón đội tuyển Scotland vào thứ Hai tuần tới.

Nguồn tin: Reuters

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