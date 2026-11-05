Dortmund đánh bại Real Betis, Guirassy chấn thương phải rời sân sớm

Dortmund đánh bại Real Betis nhưng mất Guirassy vì chấn thương

Rạng sáng ngày 5/11 (theo giờ Việt Nam), tiền đạo Serhou Guirassy của Borussia Dortmund phải rời sân sớm vì chấn thương đùi trong trận thắng 2-1 trước Real Betis tại Champions League.

Chân sút người Guinea gặp vấn đề ở phút thứ 3. Sau tình huống dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc, Guirassy tỏ ra đau đớn khi đứng dậy.

Dù vậy, Serhou Guirassy vẫn tiếp tục thi đấu (Ảnh: Reuters)



Tuy nhiên, tình trạng của tiền đạo này không được cải thiện. Khoảng 30 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Guirassy liên tục ôm đùi và buộc phải rời sân.

Tiền đạo Serhou Guirassy nằm sân vì chấn thương đùi (Ảnh: Reuters)

Đây là tổn thất đáng chú ý đối với Dortmund. Guirassy đang là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng Đức. Anh đã ghi 23 bàn sau 32 lần ra sân tại Champions League cho Dortmund.



Việc Guirassy không thể tiếp tục thi đấu buộc Dortmund phải điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một. Konstantinos Karetsas được tung vào sân thay thế tiền đạo người Guinea.

Karetsas tỏa sáng giúp Dortmund giành chiến thắng 2-1

Sự thay đổi nhân sự mang lại hiệu quả cho Dortmund. Sau giờ nghỉ, Dortmund vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Fábio Silva ở phút 49. Jobe Bellingham là người kiến tạo trong tình huống này.

Cầu thủ 18 tuổi vào sân thay Serhou Guirassy (Ảnh: UEFA)

Real Betis sau đó đáp trả bằng bàn thắng của Aitor Ruibal. Pha lập công này giúp đội khách san bằng cách biệt, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Dù vậy, Dortmund vẫn tìm được bàn thắng quyết định. Karetsas trực tiếp lập công, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ chạy cánh người Hy Lạp trong màu áo Dortmund (Ảnh: UEFA)

Chiến thắng trước Real Betis giúp Dortmund có 3 trận thắng sau 4 lượt đấu tại Champions League mùa này. Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của đội bóng Đức tại đấu trường châu Âu.

Sau trận đấu, Dortmund sẽ trở lại Bundesliga với cuộc đối đầu Elversberg vào ngày 7/11. Đội bóng hiện có cùng số điểm với Bayern Munich, sau trận hòa 2-2 giữa hai đội tại Munich cuối tuần trước.

Đáng chú ý, Dortmund và Bayern Munich là hai đội duy nhất chưa phải nhận thất bại tại Bundesliga mùa này.

Nguồn tin: AP