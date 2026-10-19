Hàng loạt nhà băng công bố giảm lãi suất cho vay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc với các Phó Thống đốc, lãnh đạo các vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước cùng chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại nhằm triển khai các giải pháp điều hành lãi suất, tín dụng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, Thống đốc nhấn mạnh yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất, ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thiết yếu, đồng thời bảo đảm an ninh tiền tệ và an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Yêu cầu giảm cả lãi suất huy động và cho vay

Phát biểu khai mạc, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết các giải pháp về lãi suất và tín dụng không phải vấn đề mới, song có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.

Theo Thống đốc, hệ thống tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, phải đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế nhưng không được đánh đổi sự an toàn của hệ thống.

"Hệ thống ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế nên phải hoạt động an toàn, thông suốt," Thống đốc nhấn mạnh.

Cập nhật tình hình hoạt động ngân hàng, Thống đốc cho biết tính đến cuối tuần vừa qua, huy động vốn toàn hệ thống tăng 11,22%, trong khi tín dụng tăng 11,44%.

Mặc dù tín dụng tiếp tục tăng trưởng, chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động vốn bằng VND đã thu hẹp đáng kể, từ mức gần 2 triệu tỷ đồng trong một số giai đoạn xuống còn khoảng 1,44 triệu tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy hoạt động huy động vốn đã có sự cải thiện.

Bên cạnh đó, tỷ giá tiếp tục duy trì ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài. Theo Thống đốc, sự ổn định của đồng tiền là một trong những yếu tố hỗ trợ kết quả giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tích cực trong 9 tháng qua.

Về điều hành lãi suất, Thống đốc nhận định chính sách tiền tệ cần tiếp tục cân đối giữa yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng thực chất, nhất là khi môi trường kinh tế quốc tế còn nhiều sức ép.

Thống đốc cho biết việc giảm lãi suất cho vay đang được lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tại cuộc gặp doanh nhân ngày 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ thực chất khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, củng cố niềm tin và tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, thuận lợi.

Tiếp đó, tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tập trung giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Trên cơ sở đó, Thống đốc Phạm Đức Ấn yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp giảm lãi suất.

"Nếu chúng ta cứ để lãi suất huy động tăng thì chắc chắn không có cơ sở để giảm lãi suất cho vay. Vì vậy, trong đợt chỉ đạo lần này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm. Đồng thời, từ nguồn lợi nhuận của mình, các tổ chức tín dụng phải cân đối để giảm 1,5%-2%/năm lãi suất cho vay đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên," Thống đốc chỉ đạo.

Đáng chú ý, việc giảm lãi suất cho vay phải được thực hiện đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, trên cơ sở cân đối nguồn lực, lợi nhuận của từng tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, Thống đốc lưu ý chính sách giảm lãi suất không áp dụng đồng loạt cho tất cả các lĩnh vực mà cần tập trung vào sản xuất, kinh doanh và những lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn, triển khai giải pháp phù hợp nhưng kiên quyết không đánh đổi an toàn hệ thống.

Các ngân hàng đồng loạt triển khai giảm lãi suất

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã công bố chương trình tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết ngân hàng dành 100.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất từ 6%-7%/năm, tùy kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn, thấp hơn 1,5%-2% so với mức thông thường.

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống BIDV, áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VND. Đối tượng thụ hưởng là khách hàng hoạt động trong những ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ, đồng thời đáp ứng điều kiện chương trình và quy định cấp tín dụng của ngân hàng.

Theo ông Lâm, BIDV sẽ kết hợp tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lãi suất đầu vào để tạo dư địa hạ lãi suất cho vay. Với gói tín dụng này, ngân hàng dự kiến dành khoảng 500 tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng cho biết ngân hàng xác định ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực thiết yếu, sản xuất, kinh doanh, đồng thời giảm chi phí vốn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, Vietcombank đã chủ động giảm lãi suất huy động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tiết giảm chi phí hoạt động.

"Vietcombank cam kết thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1,5%-2%, đồng thời xây dựng các gói hỗ trợ với mức giảm có thể cao hơn yêu cầu," ông Tùng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Vietcombank, chính sách ưu đãi sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, có khả năng tạo động lực tăng trưởng kinh tế và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trong khi đó, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết ngân hàng đã nhanh chóng triển khai các giải pháp thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, ACB điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động từ ngày 19/10, có hiệu lực từ ngày 20/10, đồng thời triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp với mức giảm lãi suất từ 1,5%-2%.

Trước đó, ACB đã thực hiện chương trình giảm lãi suất cho vay 1% và đến nay giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.

"Chúng tôi tin tưởng rằng sự nỗ lực của hệ thống ngân hàng sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới," ông Phát chia sẻ.

Cũng từ ngày 19/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh.

Chương trình nhằm giảm áp lực chi phí vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, Agribank dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính của ngân hàng để thực hiện các chương trình giảm lãi suất, chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Việc các ngân hàng đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi lãi suất được kỳ vọng góp phần giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hang-loat-nha-bang-cong-bo-giam-lai-suat-cho-vay-sau-chi-dao-cua-ngan-hang-nha-nuoc-post1142865.vnp