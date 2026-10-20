Lãi suất cho vay giảm, doanh nghiệp vẫn cần thêm nguồn vốn

Những tháng cuối năm 2026, nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng khi hoạt động sản xuất, hoàn thành đơn hàng và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh mới được đẩy mạnh. Trong khi sức mua phục hồi chậm và biên lợi nhuận bị thu hẹp, việc giảm lãi suất cho vay trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất trong những tháng cuối năm, kéo theo nhu cầu vốn gia tăng

Giảm lãi suất cho vay, chia sẻ áp lực với doanh nghiệp

Sau chỉ đạo điều hành về giảm mặt bằng lãi suất, một số ngân hàng thương mại đã triển khai chương trình cho vay với mức giảm lên đến 2 điểm phần trăm mỗi năm. Đồng thời, một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động nhằm từng bước tiết giảm chi phí vốn.

Tuy nhiên, giảm lãi suất không chỉ phụ thuộc vào điều chỉnh từ phía ngân hàng mà còn liên quan đến khả năng cân đối chi phí huy động và nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh, cho rằng chi phí vay vốn đang tạo áp lực đáng kể đối với hiệu quả kinh doanh. Theo ông, khi tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng 6-7% nhưng lãi suất vay vượt 10%, doanh nghiệp khó duy trì hoạt động có lãi.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa kiến nghị cần xem xét giảm chi phí đầu vào của ngân hàng, đồng thời điều chỉnh biên độ lãi suất để tăng khả năng chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp. “Các ngân hàng phải có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Vì vậy, bên cạnh chính sách giảm lãi suất, vấn đề quan trọng là bảo đảm doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Giảm chi phí vay vốn là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đẩy nhanh giải ngân tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất

Tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng với chi phí phù hợp.

“Ngành ngân hàng thành phố sẽ tổ chức tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đặc biệt sẽ giải ngân gói tín dụng mà các tổ chức tín dụng đăng ký từ đầu năm với quy mô 591.000 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm, đã giải ngân được 363.000 tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng quy mô gói”, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực II cho biết .

Thông qua chương trình này, doanh nghiệp có thêm điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn, tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngành ngân hàng đẩy mạnh các chương trình tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp

Bên cạnh đó, việc duy trì kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn về hạn mức tín dụng, nhất là trong giai đoạn nhu cầu vốn tăng cao.

Lãi suất ưu đãi từ các nguồn tài chính xanh

Không chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng truyền thống, doanh nghiệp cũng cần tìm kiếm những nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư và đổi mới công nghệ.

Bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hà Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ xanh và Tài chính xanh, nhận định việc ứng dụng công nghệ xanh và xây dựng chiến lược môi trường là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận các quỹ tài chính xanh.

“Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp xanh và tiếp cận nguồn tài chính xanh để mở rộng cơ hội huy động vốn với lãi suất ưu đãi”, bà Trang nhấn mạnh.

Theo bà Trang, khi đáp ứng tốt những yêu cầu về công nghệ và môi trường, doanh nghiệp có thể mở rộng cơ hội tiếp cận các quỹ tài chính xanh quốc tế với điều kiện vay ưu đãi.

Từ đó, việc đầu tư công nghệ, hoàn thiện chính sách môi trường không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững mà còn tạo thêm cơ hội huy động vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giảm lãi suất cho vay cần đi cùng với tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng và phát triển các kênh huy động vốn thay thế. Đồng thời, sự chủ động của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực tài chính sẽ góp phần tạo thêm dư địa đầu tư và tăng sức cạnh tranh.



