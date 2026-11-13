Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh, phát triển

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, chiều 12/11/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bao gồm : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035; điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Ngày 13/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Trong ngày làm việc, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng. Cùng với đó là tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Sáu giải pháp được đưa ra gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động, bố trí, phân bổ nguồn lực; tổ chức hiệu quả bộ máy; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống tội phạm; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế.

Chương trình đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 là: Hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy. Phấn đấu 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ về ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá. Hằng năm, số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới đường bộ, tuyến đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh tăng trên 3%; số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức xuyên quốc gia được phát hiện, bắt giữ tăng trên 3%; số vụ phạm tội về ma túy lợi dụng không gian mạng được phát hiện, triệt phá tăng trên 5%...

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2035 là: Phấn đấu 100% cơ quan báo chí chủ lực có chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tội phạm; duy trì 100% địa phương được cung cấp nội dung tuyên truyền phục vụ công tác truyền thông về phòng, chống tội phạm. Trên 95% người dân được tiếp cận thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phấn đấu 100% học sinh và 90% sinh viên được tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm bền vững tội phạm, trong đó phấn đấu hằng năm giảm trên 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội...

Theo chương trình, từ ngày 14-19/11/2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Nguồn: https://baotintuc.vn/ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-xay-dung-xa-hoi-ky-cuong-van-minh-phat-trien-post1402340.html