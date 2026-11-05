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Văn hóa - Giải trí

Korea Spotlight 2026: Mở rộng cơ hội hợp tác công nghiệp âm nhạc Việt - Hàn

ĐÀO TRƯNG, VĨNH TIẾN, KIM NGỌC
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(HTV) - Korea Spotlight 2026 trở lại TP. Hồ Chí Minh, tạo không gian kết nối doanh nghiệp và chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác và phát triển công nghiệp âm nhạc hai nước.

Tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển công nghiệp âm nhạc

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị chuyên ngành với chủ đề "Xây dựng nền tảng kinh doanh thúc đẩy ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam theo mô hình K-pop" quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực giải trí của hai nước. Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp chuyển hóa sức hút của K-pop thành cơ hội hợp tác thực tiễn trong phát triển nghệ sĩ, sản xuất, phân phối nội dung số, khai thác tài sản sở hữu trí tuệ (IP) âm nhạc và đồng sản xuất.

Korea Spotlight 2026: Mở rộng cơ hội hợp tác công nghiệp âm nhạc Việt – Hàn - Ảnh 1.

Bảng thông tin chính thức của chương trình giao lưu, kết nối nội dung số "Korea-Vietnam Content Connect 2026 - Korea Spotlight" được tổ chức vào ngày 30/10/2026 tại khách sạn The Reverie Saigon (TP. Hồ Chí Minh)

Ông Seong Im Kyong - Giám đốc Văn phòng đại diện Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tại Việt Nam: "Bên cạnh biểu diễn trực tiếp, thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển từ cộng đồng người hâm mộ và khai thác tài sản sở hữu trí tuệ. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của Hàn Quốc và nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng của Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác".

Korea Spotlight 2026: Mở rộng cơ hội hợp tác công nghiệp âm nhạc Việt – Hàn - Ảnh 2.
Korea Spotlight 2026: Mở rộng cơ hội hợp tác công nghiệp âm nhạc Việt – Hàn - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên thảo luận chuyên đề (Panel Talk Session 2) với chủ đề "Cơ hội kinh doanh mới thông qua Fandom và Sở hữu trí tuệ (IP)" mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia giải trí, nhà quản lý của Hàn Quốc và Việt Nam

Theo ông Michael Choi - Tổng Giám đốc Công ty INQ International, thành viên Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc được dẫn dắt bởi các tập đoàn giải trí lớn, trong khi Việt Nam chưa có doanh nghiệp âm nhạc chuyên biệt với quy mô tương đương. Sự khác biệt này thể hiện rõ trong cấu trúc và định hướng phát triển của hai thị trường.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối kinh doanh 1:1, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ các hãng thu âm, nền tảng nhạc số, công ty quản lý nghệ sĩ và đối tác truyền thông, qua đó tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc.

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