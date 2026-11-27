KISS N TELL trở lại với phiên bản tiếng Anh

Đĩa đơn KISS N TELL (English Ver.) sẽ được aespa phát hành vào lúc 14 giờ ngày 27/11 (giờ Hàn Quốc). Đây là phiên bản tiếng Anh của ca khúc chủ đề thuộc mini album tiếng Nhật đầu tiên của aespa. Trước đó, album đã được phát hành vào tháng 7/2026.

KISS N TELL mang âm hưởng house kết hợp dance pop (Ảnh: SM Entertainment)

Ca khúc gây ấn tượng với tiếng đàn piano tươi sáng cùng nhịp điệu bắt tai. Đồng thời, sự kết hợp giọng hát giữa các thành viên cũng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý. Tất cả hòa quyện cùng phần phối khí giàu năng lượng, mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung.

Trong khi đó, ở phiên bản gốc, aespa lựa chọn cách thể hiện mềm mại và tinh tế hơn. Những đoạn hòa âm nhẹ nhàng tạo nên bầu không khí giàu cảm xúc. Đặc biệt, nội dung ca khúc xoay quanh sự gắn kết giữa những người bạn. Họ cùng chia sẻ những băn khoăn trong cuộc sống. Qua đó, mối quan hệ giữa những người bạn ngày càng trở nên thân thiết.

Thông qua giai điệu pop trẻ trung, KISS N TELL truyền tải câu chuyện về tình bạn (Ảnh: SM Entertainment)

Ca khúc kết hợp nét ngọt ngào với tinh thần âm nhạc hiện đại. Phiên bản tiếng Anh được kỳ vọng tiếp tục giữ lại sức hút đặc trưng của bản gốc. Đại diện SM Entertainment cho biết phiên bản gốc từng nhận được phản hồi tích cực khi ra mắt. Vì vậy, công ty kỳ vọng bản tiếng Anh sẽ tiếp nối sức hấp dẫn của ca khúc.

KISS N TELL ghi dấu ấn tại thị trường Nhật Bản

Trước khi ra mắt phiên bản tiếng Anh, KISS N TELL đã đạt được những thành tích đáng chú ý tại thị trường Nhật Bản. Mini album cùng tên từng đứng đầu bảng xếp hạng Oricon Daily Album Chart ngay khi phát hành.

Đáng chú ý, ca khúc cũng vượt mốc 46 triệu lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify. Thành tích này cho thấy sức lan tỏa của sản phẩm âm nhạc trong cộng đồng người nghe quốc tế (Ảnh: SM Entertainment)

Không chỉ phát hành phiên bản tiếng Anh, aespa còn tiếp tục làm mới KISS N TELL thông qua các bản phối khác nhau. Ngày 20/11, nhóm giới thiệu phiên bản remix do Taku Takahashi - Thành viên nhóm nhạc Nhật Bản m-flo thực hiện.

Việc liên tục giới thiệu những phiên bản mới giúp KISS N TELL tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả. Đồng thời, đây cũng là cách aespa mở rộng sức hút của ca khúc ngoài thị trường Nhật Bản (Ảnh: SM Entertainment)

Với phiên bản tiếng Anh, aespa tiếp tục đưa màu sắc âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả quốc tế. Sản phẩm cũng nối dài hành trình quảng bá của nhóm đối với mini album tiếng Nhật đầu tiên.

Nguồn tin: Dispatch