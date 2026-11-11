Kích cầu tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh: Siêu thị ồ ạt giảm giá

Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn tăng tốc sôi động nhất. Vì vậy, hàng loạt doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn thành phố đã chủ động tung ra các giải pháp bình ổn thị trường nhằm chia sẻ trực tiếp áp lực chi tiêu với người dân.

Người dân được lợi gì từ làn sóng kích cầu tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh ?

Thực tế, với nguồn cung được phân bổ đầy đủ và đa dạng chủng loại, người tiêu dùng đang là đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ các chính sách trợ giá. Cụ thể, nhiều người dân khi mua sắm đánh giá cao sự tiện lợi tại các hệ thống siêu thị, nơi hàng hóa không chỉ phong phú, giá cả hợp lý mà còn liên tục được áp dụng khuyến mãi. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là người tiêu dùng hiện đại không chỉ nhìn vào tem giá, mà ưu tiên hàng đầu của họ vẫn là các sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng tương xứng.

Người dân đang lựa chọn thực phẩm tại quầy hàng bình ổn giá

Danh mục hàng hóa kích cầu tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh giảm tới 79%

Để hiện thực hóa bài toán cung cầu, hệ thống bán lẻ Satra đã sớm kích hoạt kế hoạch dự trữ hàng hóa khổng lồ với nguồn vốn khoảng 376 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 10,8% so với dịp Tết năm trước. Đặc biệt, đơn vị này dồn toàn lực vào các nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ông Đặng Quốc Huy - Trưởng siêu thị tự chọn, Satra Mart Siêu thị Sài Gòn Từ đây đến tháng 2/2027, hệ thống Satra sẽ tổ chức 6 đợt chương trình khuyến mãi. Trong đó, có từ 700 - 1000 mặt hàng giảm giá mỗi đợt và mức giảm giá lên đến 79%.

Nguồn cung dồi dào, đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP mùa mua sắm cuối năm

Song song đó, tại hệ thống Lotte Mart, chương trình bình ổn giá cũng đang được triển khai mạnh mẽ, khoanh vùng tập trung vào 30 nhóm hàng thiết yếu. Hiện tại, chiến dịch này đang được đưa vào thí điểm tại 6 siêu thị trực thuộc và cam kết kéo dài liên tục đến hết năm nay.

Kệ hàng hóa dồi dào, ngập tràn biển báo giảm giá tại siêu thị

Đáng chú ý, đại diện Lotte Mart Nam Sài Gòn khẳng định đã làm việc chặt chẽ và yêu cầu các nhà cung cấp phải giữ vững nguồn hàng cho đến tận cao điểm Tết. Nhờ đó, toàn bộ sản phẩm được trưng bày trên kệ không chỉ dồi dào về số lượng, mà bắt buộc phải vượt qua các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt như VietGAP, GlobalGAP và tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng đầu vào khắt khe.

Các chương trình kích cầu tiêu dùng giúp người dân an tâm mua sắm thực phẩm tươi sạch dịp cuối năm với mức giá bình ổn

Sự chuẩn bị sớm và bài bản của các nhà bán lẻ không chỉ giúp người dân an tâm mua sắm không lo về giá, mà còn tạo ra lực đẩy quan trọng cho bức tranh thương mại - dịch vụ của thành phố dịp cuối năm.



