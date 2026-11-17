Ban Công tác Mặt trận khu phố 32, phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình". Đây là dịp để người dân cùng nhìn lại kết quả các phong trào, hoạt động tại địa phương, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Người dân khu phố 32 tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Khu phố 32 có diện tích 4,3 ha, với 790 hộ và 1.899 nhân khẩu. Đa số người dân là lao động, buôn bán nhỏ, đời sống còn nhiều khó khăn. Trong năm qua, khu phố đã hỗ trợ 4 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 270 triệu đồng; trao 560 suất ăn sáng yêu thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế và thường xuyên chăm lo cho người cao tuổi.

Công tác khuyến học, khuyến tài cũng được quan tâm. Khu phố trao học bổng cho 5 học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng 43 học sinh giỏi; 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường. Người dân còn tích cực đóng góp các quỹ "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc", "Quỹ phòng, chống thiên tai".

Ngày hội là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại những kết quả trong xây dựng khu dân cư

Song song với hoạt động an sinh, khu phố duy trì mô hình "Ban công nở hoa", xây dựng "Mảng xanh chùa Bát Nhã". Nhiều người dân tự nguyện đóng góp kinh phí và công sức sửa chữa 2 nắp hố ga trên địa bàn, góp phần cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt chung.

Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội được khu phố duy trì thường xuyên

Đại đức Thích Trung Tú, đại diện chùa Bát Nhã, khu phố 32, cho biết nhà chùa tích cực hưởng ứng các đợt vận động cứu trợ thiên tai, lũ lụt, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ Phật đản, Vu lan và Tết Nguyên đán; đồng thời tổ chức cơm chay miễn phí vào ngày rằm và mùng 1 hằng tháng. Theo Đại đức, bên cạnh hỗ trợ vật chất, việc động viên, khích lệ những người có hoàn cảnh khó khăn cũng rất cần thiết, giúp họ vượt qua mặc cảm và tích cực tham gia các hoạt động chung của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Bôi - nguyên Bí thư Chi bộ khu phố 32, nhận xét qua các kỳ Ngày hội Đại đoàn kết, diện mạo khu phố ngày càng sạch, xanh, văn minh; mối quan hệ giữa người dân cũng ngày càng gắn kết, nghĩa tình.

Những phần quà nghĩa tình được trao đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần gắn kết cộng đồng

Năm nay, phường không chỉ tổ chức ngày hội tại các khu phố mà còn triển khai tại các cơ quan, đơn vị, trường học, hướng đến việc cùng thực hiện Ngày hội Văn hóa, Ngày hội Đại đoàn kết và Tuần lễ Văn hóa Đại đoàn kết. Đặc biệt, mô hình "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc" được triển khai nhằm vận động các hộ dân đồng hành, đồng thuận cùng chính quyền địa phương thực hiện các phong trào.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố biểu dương các gương Người tốt - Việc tốt, khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026; đồng thời trao quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ cận nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết ngay từ khu dân cư.



