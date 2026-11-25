Không khí lạnh tiếp tục lan rộng, vùng núi rét đậm, miền trung mưa lớn

Không khí lạnh tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến vùng núi cao xuất hiện rét đậm, nhiệt độ có nơi xuống dưới 9 độ C

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiệt độ tại một số khu vực vùng núi cao xuống dưới 9 độ C. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cháy nhà 4 tầng trên phố Hàng Thiếc, Hà Nội

Cháy nhà 4 tầng trên phố Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội vào chiều 24/11

Chiều qua, một căn nhà 4 tầng trên phố Hàng Thiếc, Hà Nội bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý vụ cháy.

Tăng thu nhập, giảm áp lực chi tiêu cho công nhân

Công nhân tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh quan tâm đến các chính sách điều chỉnh tiền lương và chi phí sinh hoạt

Thu nhập và chi phí sinh hoạt luôn là những vấn đề được người lao động quan tâm, đặc biệt là công nhân xa quê phải trang trải nhiều khoản chi phí cho bản thân và gia đình.

Quyết định tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2027 của Chính phủ, cùng với việc điều chỉnh giảm giá điện và giá xăng dầu, được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho người lao động.

Ghi nhận tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh cho thấy, những điều chỉnh này đang nhận được sự quan tâm của công nhân, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là áp lực thường trực.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV - Ngày 25/11/2026.