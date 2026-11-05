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Đời sống

Khởi tố tài xế uống rượu bia, lái ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong ở Lâm Đồng

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sau khi sử dụng rượu bia, Phạm Minh Hoàng điều khiển ô tô lấn sang phần đường ngược chiều, va chạm với xe máy khiến 2 người tử vong.

Khởi tố tài xế uống rượu bia, lái ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Xe ô tô con do Hoàng điều khiển gây tai nạn sau khi sử dụng rượu bia

Ngày 5/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Hoàng (SN 1988, trú xã Đinh Văn Lâm Hà) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố tài xế uống rượu bia, lái ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn sau khi Hoàng đã sử dụng rượu bia khiến 2 người tử vong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 54 ngày 26/7, Hoàng điều khiển ô tô lưu thông trên đường ĐT725.

Khi đến đoạn qua thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà, ô tô xảy ra va chạm với xe máy do ông B.V.C (SN 1972, trú xã Tân Hà Lâm Hà) điều khiển theo chiều ngược lại. Trên xe máy lúc này còn có bà P.T.S (SN 1981, cùng trú tại địa phương).

Vụ tai nạn khiến ông Chung và bà Sinh bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Hai phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Khi điều khiển ô tô, bị can đi không đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe máy đang lưu thông chiều ngược lại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Nguồn: Lao động


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