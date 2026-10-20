TP. Hồ Chí Minh xác minh vụ nam thanh niên đập phá ô tô giữa đường

Đưa người liên quan về trụ sở làm việc

Từ thông tin trên không gian mạng, kết hợp công tác xác minh, truy xét, lực lượng công an đã xác định và đưa Huỳnh Lương Lộc, sinh năm 1991, trú tại phường Bình Trị Đông, về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18/10, một người đàn ông điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, bất ngờ chặn một xe tải đang di chuyển. Người này sau đó lớn tiếng chửi bới, dùng gậy gỗ liên tiếp đập vào kính chắn gió và kính bên hông xe tải.

Hình ảnh đối tượng Huỳnh Lương Lộc hung hãn chặn đường, đập phá xe tải trên đường Quách Điêu

Làm rõ nguyên nhân vụ việc

Theo tài xế xe tải, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang điều khiển xe trên đường, không xảy ra va chạm với bất kỳ ai và cũng không có mâu thuẫn từ trước với gười đàn ông nói trên.

Hình ảnh đối tượng đi xe đạp điện chặn đường và áp sát đe dọa tài xế xe tải

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.