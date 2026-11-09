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Khởi tố người cha dùng gậy đánh hai con gái ruột bị thương

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Do bực tức vì hai con gái mải chơi điện thoại, người cha dùng gậy đánh các con bị thương, trong đó một cháu tổn thương cơ thể 11%.

Khởi tố người cha dùng gậy đánh hai con gái ruột bị thương - Ảnh 1.

Khởi tố người cha về hành vi cố ý gây thương tích đối với hai con gái ruột (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ngày 9/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tú (tức "Tú Lơ", sinh năm 1984, trú tại phường Hạc Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với hai con gái ruột.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 22/10, Tú đón con gái N.T.V. (sinh năm 2013) đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm, Tú gọi hai con gái là N.B.N. (sinh năm 2010) và N.T.V. ra ăn nhưng cả hai vẫn ở trong phòng, đóng cửa sử dụng điện thoại.

Khởi tố người cha dùng gậy đánh hai con gái ruột bị thương - Ảnh 2.

Những vết thương trên cơ thể con gái do Nguyễn Văn Tú dùng gậy đánh (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Gần 14 giờ cùng ngày, thấy các con vẫn mải chơi điện thoại, Tú bực tức, dùng gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị bố đánh vào cánh tay. Sau đó, Tú kéo cháu V. ra ngoài, tiếp tục dùng gậy đánh nhiều lần vào vùng mông.

Chưa dừng lại, Tú quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Tối cùng ngày, vợ Tú đi làm về phát hiện hai con bị thương nên đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu N.B.N. có tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%, cháu N.T.V. là 2%. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai cháu đều dưới 16 tuổi.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Tú từng nhiều lần bị xử lý về các hành vi liên quan đến bạo lực. Năm 2006, Tú bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Năm 2009, Tú bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đến năm 2011, Tú tiếp tục bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Báo Lao động

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