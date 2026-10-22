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Thời sự

Khẩn trương truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Ngày 22/10, lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số này, 3 phạm nhân đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Thông tin được biết, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 21/10, Công an xã Diên Lâm nhận thông tin từ Phân trại số 1, Trại giam A2 (ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm) về việc 4 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

2 phạm nhân (từ trái sang): Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn (Ảnh: Cơ quan Công an)

2 phạm nhân (từ trái sang): Hồ Văn Tình và Võ Hoàng Duy (Ảnh: Cơ quan Công an)

4 đối tượng gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang thi hành án phạt tù 10 năm về hai tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hồ Văn Tình là đối tượng đã cầm dao đâm 2 cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai khi bị truy bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngày 7/6/2024 tại xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai trước đây.

Ngay sau khi nhận thông tin các đối tượng bỏ trốn, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý Trại giam - Bộ Công an, lực lượng Công an các tỉnh, thành khẩn trương phối hợp truy bắt các đối tượng. Suốt đêm qua cho đến sáng nay, các mũi trinh sát của Trại giam A2 cùng với lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đang ráo riết truy lùng 4 đối tượng.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cần chủ động cảnh giác bảo vệ tài sản, kịp thời báo ngay cho Công an các xã, phường ở nơi gần nhất khi phát hiện dấu tích 4 phạm nhân hoặc nghe, thấy những dấu hiệu nghi vấn bất thường có liên quan.

Hiện nay, Công xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa - nơi Trại giam A2 đóng quân cũng đã thông báo, đề nghị người dân địa phương phát hiện các đối tượng báo ngay cho trực ban Công an xã qua số điện thoại: 0258.3785015, hoặc điện thoại Trưởng Công an xã 0913.460389, Phó trưởng Công an xã 0986082848.

Nguồn: Báo Công An

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