“Dig” được phát triển dựa trên tiểu thuyết “Excavations” của nhà văn Kate Myers, xoay quanh một nhóm người thuộc nhiều thế hệ cùng tham gia chuyến khai quật kéo dài một mùa hè tại Hy Lạp. Trong hành trình tìm kiếm những cổ vật quý hiếm, các nhân vật cũng đối diện với những câu hỏi về bản thân, các mối quan hệ và những điều còn ẩn giấu trong quá khứ.

Amy Poehler đảm nhận vai Elise, một nhà khảo cổ có tính cách trầm lặng, đôi khi hoài nghi và khá kín đáo. Hình tượng này tạo nên sự khác biệt rõ nét so với Leslie Knope - nhân vật lạc quan, nhiệt huyết từng giúp cô ghi dấu ấn trong “Parks and Recreation”.

Amy Poehler trong một cảnh phim “Dig” (Ảnh: AP)

Nữ diễn viên cho biết việc trở lại làm việc cùng Mike Schur và biên kịch J.J. Philbin sau nhiều năm mang ý nghĩa đặc biệt. Với cô, cơ hội được tái hợp những cộng sự thân thiết cũng quan trọng không kém vai diễn mới. Mike Schur cũng bày tỏ sự hào hứng khi Amy Poehler trở lại truyền hình, đồng thời đánh giá cao sức hút và khả năng tạo tiếng cười của nữ diễn viên.

Amy Poehler tái hợp nhà đồng sáng tạo Mike Schur trong series hài mới “Dig” (Ảnh: AP)

Bên cạnh Poehler, “Dig” quy tụ dàn diễn viên gồm Hugh Laurie, Geraldine Viswanathan, Antonia Thomas, Fina Strazza và Kayvan Novak. Geraldine Viswanathan nhận xét nhóm nhân vật trong phim có cá tính riêng, tạo nên một tập thể khác biệt nhưng dần gắn kết thông qua công việc và những trải nghiệm chung.

Dàn diễn viên “Dig” khai thác câu chuyện về một nhóm khảo cổ tại Hy Lạp (Ảnh: AP)

Quá trình tìm hiểu về khảo cổ học cũng đem đến cho Amy Poehler góc nhìn mới về chủ đề của bộ phim. Nữ diễn viên cho rằng việc khai quật không chỉ là tìm kiếm những hiện vật bị chôn vùi, mà còn gợi ra câu hỏi về những câu chuyện nào được lưu giữ và ai là người có cơ hội kể lại lịch sử.

“Dig” gồm 10 tập, ra mắt trên nền tảng Peacock tại Mỹ ngày 23/11. Tác phẩm đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp truyền hình của Amy Poehler, đồng thời tiếp tục khai thác thế mạnh tình huống và những mối quan hệ giữa các nhân vật ở nhiều thế hệ.

Nguồn: AP